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تكنولوجيا

جوجل تصدر ميزة الوضع المظلم على تطبيق Google Maps لهواتف آندرويد.. صور

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
جوجل تصدر ميزة الوضع
جوجل تصدر ميزة الوضع المظلم على تطبيق Google Maps
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ندى على
كشفت تقارير، عن أن شركة جوجل قد أتاحت ميزة الوضع المظلم أو dark theme على تطبيقها للخرائط Google Maps، وذلك على بعض هواتف أندرويد ، حيث ستقوم بعد ذلك بتعميم الميزة على جميع الهواتف. 

وبحسب موقع  9to5Google فإن ميزة الوضع على تطبيق Google Maps ستكون عبارة عن ثلاثة خيارات، الأول: سيشكل المظهر الفاتح والذى يعرض الخرائط بشكل مضئ، والثانى: الوضع المظلم والذى سيكون عبارة عن درجة من اللون الأسود مع إظهار الخرائط بشكل جيد. 

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أما الخيار الثالث فيتعلق بالوضع الافتراضي الذى سيكون بشكل مستقل عن وضع تنقل الهاتف، وستظهر الخرائط باللون الأبيض المضئ والاشارات والعلامات باللونين الأزرق والأحمر مع خلفية رمادية تغطى التطبيق بالكامل. 

وتلقى عدد من مستخدمي هواتف أندرويد على أنظمة تشغيل أندرويد 10 و أندرويد 11 إصدار 10.51.1 والذى يشمل ميزة الوضع المظلم على تطبيق Google Maps ، والذى يعتبر آخر التطبيقات التى تحصل على هذا الوضع، حيث بدأت جوجل في إطلاق الميزة على معظم تطبيقاتها منذ بداية العام الحالى.  
 
Google Maps started to push the Dark Theme interface | Android-APK
وكانت ميزة الوضع المظلم على تطبيق Google Maps قد تم إصدارها لجميع أنظمة  iOS  من هواتف آيفون وأجهزة آيباد،  ومن المفترض أن تطلقه جوجل على جميع هواتف أندرويد قريبا.  