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تكنولوجيا

لونسيتها.. استرجع كل كلمات سرك المحفوظة من جوجل بهذه الخطوات

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:03 ص
سترجع كل كلمات سرك
سترجع كل كلمات سرك المحفوظة من جوجل بهذه الخطوات
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ندى على
كثيرا ما ينسى المستخدمون كلمات السر الخاصة بحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى أو على العديد من التطيقات الأخرى، مما يتطلب منهم العديد من الخطوات للتأكد من أنهم المستخدمون الحقيقيون عند وضع كلمة السر البديلة. 

وبحسب موقع  How-To Geek فإن العديد من المستخدمين يقومون بحفظ كلمات السر الخاصة بهم في محرك البحث جوجل كروم عندما يطلب منهم حفظها، وإذا كنت واحدا ممن يحفظون كلمات السر الخاصة بهم على جوجل وتعرضت لمشكلة نسيانها، يجب عليك القيام بالخطوات الآتية لتنفيذها : 


عرض كلمات المرور المحفوظة

قم بفتح متصفح جوجل Chrome على هاتفك الذكي،  إذا لم يكن التطبيق موجودًا على شاشتك الرئيسية ، فيمكنك التمرير سريعًا للوصول إلى app drawer  وتشغيل كروم . 

اضغط على الثلاث نقاط الرأسية سواء في أعلى يمين الشاشة أو في أسفل يمين الشاشة حسب هاتفك. 

 حدد الإعدادات أو Settings  بالقرب من أسفل القائمة المنبثقة.  

حدد موقع كلمات المرور واضغط عليها في منتصف القائمة.   

ضمن قائمة كلمة المرور، يمكنك التمرير عبر جميع كلمات المرور المحفوظة، حيث  يتم ترتيب القائمة أبجديًا بناءً على عنوان URL لموقع الويب.

حدد كلمة مرور محفوظة أو saved password لعرض المزيد من التفاصيل عنها.  

لعرض كلمة المرور المخفية ، ابدأ بالضغط على أيقونة العين أو eye icon بجوار كلمة المرور المخفية.   

وقبل أن يتم عرض كلمة السر، سيتعين عليك المصادقة سواء باستخدام بصمة إصبعك أو أي أمان قفل الشاشة الذى قمت بإعداده. 

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