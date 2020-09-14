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تكنولوجيا

خطر كبير.. 8 أخطاء شائعة عند وضع كلمات سر

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 05:01 م
8 أخطاء شائعة عند
8 أخطاء شائعة عند وضع كلمات سر
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ندى على
أصبح الاهتمام بكلمات السر ووضعها بشكل سليم أمر مهم للغاية للحفاظ على حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعى والتى هى مدخل أساسى لبياناتك ووثائق وأهم المعلومات عنك خاصة فى ظل تطور الهجمات الإلكترونية والاختراقات وازديادها بشكل واضح في الفترة الأخيرة

وتتضمن كلمات السر حسابات المستخدمين البنكية التى يعد اختراقها كارثة بالنسبة للبعض رغم ازيادها مؤخرا ، وبحسب شبكة CNBC الأمريكية فإن هناك عدد من الأخطاء الشائعة التى يقع فيها البعض عند وضع كلمات السر ، وهى : 


1- تغيير كلمات السر باستمرار   

وهو من الأخطاء الشائعة التى تؤدى إلى اختراق كلمات السر ، حيث يعتقد البعض أنه عند تغيير كلمات السر الخاصة بحسابته فإن ذلك لن يؤدى إلى اختراقه ولكن يحدث العكس ، ويجب كلمة جيدة لفترة طويلة نسبيا لعدم نسيانها . 

2- وضع كلمات سر معقدة وغريبة
 
يعتقد الكثير أن الأحرف والرموز و الأرقام في كلمة السر تجعلها قوية وهو على العكس فإن الهاكرز يقومن باختراق مثل هذه الكلمات بسهولة .
 
3- يجب فحص كلمات السر 

ويوصى الخبراء بضرروة فحص كلمات السر التى يتم اختراقها على الانترنت ومعرفتها لتجنب وضعها . 

4- استخدام كلمات سر واحدة لكل المواقع 

ويقوم عدد كبير من المستخدمين بوضع كلمة سر واحدة لكل أو معظم حساباتهم، إضافةً إلى عدم تغيير كلمات السر لفترات طويلة الأمر الذى يجعلهم  يجهلون إذا قد تم اختراقهم.

5- استخدام كلمات سهلة 

ويقوم المستخدمون بوضع كلمات سر سهلة لتذكرها الأمر الذى يجعل اختراقها أكثر سهولة . 

6- حفظ كلمات السر على متصفحات البحث 

ويقوم عدد كبير من المستخدمين بحفظ كلمات السر على محركات البحث والمتصفحات مثل جوجل كروم الأمر الذى يجعل اختراقها سهلا للغاية عند دخول الهاكرز على بياناتك. 

7- عدم استخدام كلمات سر قصيرة 

نظرا لأن البعض منا من الممكن أن ينسى كلمة سر حساباته فيقوم بتسجيل كلمات سر قصيرة للغاية مما يجعلها هدفا سهلا للهاكرز والمخترقين.  

8- عدم استخدام كلمات سر بحروف مرتبة 

وتعتبر الكلمات أو الحروف الأبجدية المرتبة أو الأرقام المتتالية هى كلمات من السهل تخمينها وكشفها بكبل سهولة، وبالتالى يجب التنويع عند وضع كلمات السر. 
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