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تكنولوجيا

إذا تم اختراق حسابك على تويتر.. خطوات لاستعادة بياناتك الشخصية مرة أخرى

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:02 ص
إذا تم اختراقك على
إذا تم اختراقك على تويتر .. خطوات لاستعادة بياناتك الشخصية
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ندى على
تعد عمليات الاختراق التى تحدث لمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، من أسوأ المواقف التى تواجه المستخدمين بشكل عام، وأحياناً يتم اختراق الكثيرين وتتم سرقة بياناتهم الشخصية دون علم منهم؛ بسبب عدم المتابعة أو المواظبة على فتح حساباتهم أو عدم تغيير كلمة السر باستمرار. 

ويعتبر الاختراق الذى حدث لموقع تويتر Twitter  من أكبر الاختراقات التى حدثت في تاريخ مواقع التواصل الاجتماعى حيث تم اختراق  حسابات عدد من كبار الشخصيات العامة العالمية بما فيهم الرئيس الأمريكى السابق، باراك أوباما، وأغنى شخص في العالم، جيف بيزوس، ورجل الأعمال ومؤسس شركة ما يكروسوفت، بيل جيتس، وكذلك المرشح الرئاسي الأمريكى جو بايدن، وغيرهم. 


وبحسب موقع  The Verge فإنه يمكن لمسخدمى موقع تويتر معرفة إذا تم اختراقهم أم لا، كما يمكنهم أيضا استرجاع بياناتهم الشخصية ومعلومات حساباتهم التى من الممكن أن تكون قد تم اختراقها عن طريق الإعدادات الآتية: 

قم بالدخول على الإعدادات أو Settings ثم الحساب Account وبعدها ادخل على بيانات Twitter الخاصة بك، وسترى شاشة ستجد في أدناها استرجاع معلوماتك السابقة، ثم بعدها ادخل كلمة السر الخاصة بك على الموقع، ثم سيعرض لك موقع تويتر كل بياناتك الشخصية والتى يمكنك تحميلها على هاتفك أو جهازك.  

وسبق أن تم اعتقال العقل المدبر لأكبر اختراق في تاريخ تويتر جراهام إيفان كلارك Graham Ivan Clark، والذى يبلغ من العمر 17 سنة، ، من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكى FBI، حيث يواجه أكثر من 30 تهمة منها الاحتيال المنظم ، وسرقة الهوية ، والقرصنة الإلكترونية، ويواجه حكم بالسجن لمدة 20 عامًا. 
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