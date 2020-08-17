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تكنولوجيا

لحفظ خصوصيتك في تويتر.. 3 نصائح لابد من اتباعها

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:18 ص
لحفظ خصوصيتك في تويتر
لحفظ خصوصيتك في تويتر .. 3 نصائح لا بد من اتباعها
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ندى على
يختلف موقع التواصل الاجتماعى تويتر Twitter عن أى موقع آخر، فهو موقع يتسم بالرسمية والصرامة، للتعبير عن الآراء والأفكار، والتى تكون أحيانا عرضة للسرقة أو الهاكرز لإجراء تغييرات على الآراء لوضع المستخدمين في مواقف محرجة. 

ويجب على مستخدمى تويتر اتباع عدد من الخطوات التى تؤمن خصوصيتهم، خاصة إذا كان لديهم عدد كبير من المتابعين، والذين قد يتسبب لهم الاختراق بمشكلات عديدة، وذكرت مجلة PC الأمريكية أفضل 3 نصائح لمساعدة المستخدمين في حماية حساباتهم على تويتر


1- استخدام عوامل أمان ثنائية أو المصادقة الثنائية لكلمات سر حساباتك الشخصية 
المصادقة ثنائية العامل هي المستوى التالي من الأمان الذي يؤمن خصوصية المستخدمين، ويجب إدخال هذا الرمز بالإضافة إلى كلمة المرور لتسجيل الدخول على الحسابات، وبهذه الطريقة، حتى لو قام شخص ما بسرقة كلمة المرور الخاصة بك، فلن يتمكن من الوصول إلى حساباتك.

2- إلغاء الموقع وعدم استخدام GPS  
يتيح موقع تويتر عند كتابة التغريدات إظهار مكان موقع عند نشر التغريدات ويجب على المستخدمين الحذر من هذا الأمر لأن ذلك يكشف بيانات مواقعهم، مما يعد خطرا كبيرا عليهم. 

3- إلغاء Tag في الصور 
أحيانا يقوم عدد من المستخدمين خاصة الهاكرز بوضع Tag لعدد من الأشخاص على تويتر، وأحيانا تكون صور غير لائقة أو مناسبة، لذلك يجب إلغاء السماح لاى شخص آخر يقوم بذكر حسابك وعمل Tag للصور. 


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