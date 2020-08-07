تويتر تحد من ظهور وترويج الحسابات الرسمية للحكومات بسياسة جديدة

أعلنت شركة Twitter تويتر، في خطوة غير مسبوقة، عن التوقف عن توسيع وترويج نطاق نشر المحتوى الإخبارى المتعلق بالحسابات الرسمية للحكومات في كل دول العالم.





وبحسب مجلة فوربس فإن تويتر ستقوم بوضع علامات على الحسابات الرسمية الحكومية، وكذلك على التغريدات التى تتم مشاركتها والتعليقات التى تتم من قبل هذه الحسابات، للحد من ظهورها الحسابات في نتائج البحث والإشعارات.









وستشمل هذه الحسابات؛ الحسابات الرسمية لدول الصين، وفرنسا، وروسيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، كما أن تويتر ستتوسع في وضع العلامات على الحسابات الرسمية للدول الأخرى بمرور الوقت.





ومن المفترض أن تتأثر وكالات إخبارية مثل وكالتى سبوتنيك الروسية، وكذلك شينخوا الصينية، بالقرار الجديد التى اتخذته تويتر، كما سثؤثر الساسة الجديدة لتويتر على كل وسائل الاعلام، التى تتحكم الدولة في محتواها الإخبارى.





وقالت تويتر في بيان إن مهمتها خدمة الحوار الاجتماعى، وأن الجزء المهم في هذا العمل، أنها ستقوم بإعلام المستخدمين بالقرارات المتعلقة بما يشاهدونه وما يتفاعلون معه.



