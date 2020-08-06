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تكنولوجيا

لأول مرة.. تويتر تحظر حساب حملة ترامب من التغريد.. اعرف السبب

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:03 م
ترامب وتويتر
ترامب وتويتر
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شيماء عبد المنعم
منعت شركة تويتر Twitter، بشكل مؤقت حساب حملة الرئيس دونالد ترامب من التغريد على منصتها، بعد أن نشر مقطع فيديو يحتوي على ادعاءات كاذبة حول فيروس كورونا

ووفقا لما ذكرته شبكة "cnn"، تنتهك التغريدة التي تتضمن مقطع فيديو السياسات الخاصة بموقع تويتر، حيث تتضمن معلومات مضللة متعلقة بفيروس كورونا، إذ أدعى ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، بأن الأطفال محصنون تقريبا ضد الفيروس التاجي.


وقال متحدث باسم تويتر في بيان: "إن التغريدة تنتهك قواعد تويتر حول معلومات فيروس كورونا المضللة"، وأضاف: "سيطلب من مالك الحساب إزالة التغريدة قبل أن يتمكن من نشر التغريدات مرة أخرى."

وبعد بيان تويتر Twitter، أمتثلت حملة الرئيس دونالد ترامب للطلب وقامت بإزالة التغريدة من حسابها، والتي تنتهك القواعد حيث استطاعت التغريد مرة أخرى بعد ذلك.

وتأتي هذه الخطوة من تويتر بعد ساعات قليلة من أزالت شركة فيسبوك، منشورا من صفحة دونالد ترامب، لانتهاكه سياسة المعلومات المضللة، والذي يتضمن أيضًا مقطع الفيديو ذاته الذي يدعي فيه ترامب أن الأطفال محصنون ضد فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن شركة تويتر قيدت الأسبوع الماضي، الحساب الخاص بنجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جونيور، وذلك بعد أن نشر مقطع فيديو يضم طبيبا يقدم ادعاءات كاذبة حول علاجات فيروس كورونا، قال فيه أن الناس لا يحتاجون إلى أرتداء الأقنعة لمنع الفيروس التاجي من الانتشار.
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