منها إدارة أجهزة منزلك.. تعرف على أفضل ميزات في أندرويد 11

منذ أيام، أعلنت شركة جوجل رسميا، إطلاقها أحدث أنظمة التشغيل الخاصة بها Android 11 أندرويد 11، على عدد كبير من الهواتف الذكية حيث ستبدأ أولا من هواتفها جوجل بيكسل، ثم بعد ذلك شركات مثل سامسونج وشاومى وأوبو ووان بلس وغيرها.





وبحسب موقع The Next Web فإن نظام التشغيل الجديد أندرويد 11 يحتوى على عدد كبير ن الميزات والخصائص المهمة والتى ستشكل تجربة جديدة للمستخدمين على هواتفهم، ومن أفضل هذه الميزات التى ستحصل عليها هواتف أندرويد ضمن نظام التشغيل الجديد هى :









ميزة الوصول السريع إلى الأجهزة الذكية





وإذا كان لديك العديد من الأجهزة الذكية في منزلك ، فأنت تعلم مقدار الجهد الذي يمكن أن يسببه إدارتها ومن خلال هذه الميزة يمكنك الوصول إلى عناصر التحكم مباشرة من قائمة زر الطاقة.





منع أذونات التطبيقات من اختراق المستخدمين

وكانت بدأت جوجل مثل نظام التشغيل Android 10 بالسيطرة على نشاط التطبيقات من الوصول للصور والمكالمات وسجلات الاتصالات بالإضافة إلى التسجيلات الصوتية للمستخدمين، مما سيمنع من عمليات الاختراق وتخزين بيانات المستخدمين.





ميزة مسجل الشاشة

وتعتبر ميزة رائعة من مميزات أندرويد 11 إذا كنت تستمتع بعمل دروس تعليمية لأي سبب من الأسباب، سواء كان ذلك جزءًا من عملك أو كنت ترغب فقط في أن تُظهر للناس كيفية القيام بالأشياء في حالة طلب المساعدة، حيث تساعد الخاصية على تسجيل كل شئ على الشاشة بالصوت وقرائته على المستخدمين.



