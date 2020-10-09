منها تسجيل المكالمات.. 14 ميزة لا تزال مفقودة في تطبيق واتساب

الميزات التي تقدمها تطبيقات التراسل الأخرى. يعد واتساب WhatsApp ، أكبر منصة مراسلة في العالم، مع أكثر من 2 مليار مستخدم نشط شهريا، لا يمكن لأي من بدائل تطبيقات المراسلة التفوق عليه واحتلال الصدارة، ولكن هذا لا يعني أن واتساب أفضل تطبيق مراسلة في السوق، ويرجع ذلك إلى انه يفتقد للعديد منالتي تقدمها تطبيقات التراسل الأخرى.





وفيما يلي نستعرض 14 ميزة لا تزال مفقودة في تطبيق الدردشة الفورية واتساب ، وفقا لما ذكره موقع "beebom".









1. جدولة الرسائل:





واحدة من أكبر الميزات المفقودة في خدمة واتساب WhatsApp هي ميزة جدولة الرسائل، والتي تتيح لك إمكانية جدولة الرسائل النصية خلال عدم استعمال الهاتف لتنظيم رسائلك اليومية وجدولتها في أوقات محددة لجهات الاتصال التى تريد إرسال الرسائل إليها، وتقدم بعض تطبيقات الجهات الخارجية هذه الميزة لمستتخدمي واتساب مثل تطبيق SKEDit.













2. إخفاء صورة الملف الشخصي من جهات اتصال محددة:





يسمح لك تطبيق واتساب WhatsApp، بإخفاء قصصك من جهات اتصال محددة، ولكن هذه الميزة لا تنطبق على صورة ملفك الشخصي، والتي يمكن لجميع جهات اتصالك على واتساب رؤيتها بمجرد تغييرها، وسيكون من الجيد أن نحافظ على خصوصية صور ملفنا الشخصي من جهات الاتصال محددة.





3. طلب ​​الإذن قبل إرسال الرسائل إلى جهة اتصال غير معروفة:





كما في تطبيق فيسبوك ماسنجر حيث يرسل لك التطبيق إشعارا بأن شخصا ما ليس ضمن جهات اتصالك أو قائمة أصدقائك على فيسبوك يريد مراسلتك عبر ماسنجر، إذ يجب أن يقدم واتساب مثل هذه الميزة حيث لا يستطيع الأشخاص مراسلتك دون إرسال طلب إذن أولًا.









4. كتم إشعارات المستخدمين الفرديين في المحادثات الجماعية:





أحد أبرز الحيل في تطبيق تويتر هي القدرة على كتم إشعارات أي مستخدم لا تريد تلقي إشعارا بتغريداته، وهي طريقة رائعة لتجاهل شخص ما دون الحاجة إلى إلغاء متابعته، ولكن في واتساب حاليا يمكنك كتم صوت المحادثات الفردية والجماعية ولا يمكنك كتم صوت أي إشعارات داخل الدردشة الجماعية.









5. فقاعات الدردشة:





يتيح تطبيق فيسبوك ماسنجر ميزة رؤؤس الدردشة أو فقاعات الدردشة التي تظهر في دائرة عائمة على الشاشة فوق التطبيقات أثناء استخدام الهاتف الذي والتي تتيح لك فتح الزر العائم والرد على الرسائل أو رفض الدردشة بمنتهي السهولة، ونظرا لأن واتساب مملوك لشركة فيسبوك ولكن لم تضيف عملاقة التواصل هذه الميزة إلى تطبيق التراسل الشهير، وتوجد بعد تطبيقات الطرف الثالث التي تقدم مثل هذه الوظيفة لمستخدمي واتساب.









6. النسخ الاحتياطي عبر منصة الدردشة:





أحد أكبر عيوب تطبيق واتساب هو عدم قدرته على نقل الدردشات عند تبديل نظام الهاتف المحمول، حيث تفقد جميع دردشاتك وملفات الوسائط الخاصة بك على واتساب عندما تقوم بالتبديل من هاتف آيفون إلى أندرويد أو العكس.





7. دعم الحساب المزدوج:





تدعم معظم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android و iPhone الحديث بطاقتي SIM، ولكن لا يزال واتساب يتيح لك تشغيل حساب واحد فقط على الجهاز، ولكن تقدم بعض التطبيقات الخارجية خدمات استنساخ التطبيقات مثل Parallel Space لتشغيل نسخة أخرى من التطبيق على هاتف واحد.





8. تشفير سحابة النسخ الاحتياطي:





بينما يتم تشفير دردشاتك على واتساب من طرف إلى طرف، فإن النسخ الاحتياطية للمحادثات ليست كذلك، سواء كنت تقوم بنسخ الدردشات احتياطيًا على حساب Google الخاص بك أو iCloud، فإذا تمكن شخص ما من الاستيلاء على حسابك، فيمكنه بسهولة قراءة سجل الرسائل بالكامل مما يعد أمرا خطيرا.





9. وضع عدم الإزعاج:





لا يحتوي واتساب على أي وضع ممنوع مدمج، أحيانًا عندما تعمل لا ترغب في استقبال الرسائل على واتساب، حيث تزعجك إشعارات الرسائل المستمرة خاصة أن كنت في اجتماع أو بحاجة إلى استراحة بعد عناء يوم طويل وشاق في العمل، سيكون من الرائع أن تضيف الشركة المالكة لواتساب ميزة عدم الإزعاج بالتطبيق.





10. قفل الدردشة الفردية:





بينما يمكنك قفل تطبيق واتساب باستخدام القفل البيومتري المدمج أو تطبيق طرف ثالث لقفل التطبيق، لا يمكنك قفل الدردشات الفردية المهمة، حيث تكون بعض الدردشات أكثر خصوصية من غيرها، وسيكون من الرائع أن نضيف مستوى أمان إضافي لها.





11. سطح المكتب المستقل وتطبيق iPad:





مثل تطبيق تيليجرام الذي لا يعتمد تطبيق سطح المكتب على اتصال تطبيق الهاتف المحمول ليعمل، فمن المهم أن يضيفي واتساب تطبيقا مستقلا لسطح المكتب بدلا من الحاجة إلى ربط الهاتف مع إصدار الويب لإرسال واستقبال الرسائل في الدردشات.





12. رسائل التدمير الذاتي:





قد لا تكون هذه ميزة شائعة، ولكن معظم مستخدمو واتساب يرغبون في وجودها ضمن مزايا منصة الدردشة الشهيرة، والتي تتيح لك إرسال رسائل تحذف تلقائيا عندما يقرأها المستلم.





13. ترك المجموعات دون علم الآخرين:





عند مغادرتك لمجموعة ما على واتساب تعلم الخدمة جميع المستخدمين الآخرين أنك غادرت المجموعة، وهي خاصية غير مزعجة لبعض المستخدمين حيث يرغب البعض في مغادرتك بعض المجموعات الغير مهمة دون علم أحد أو الشعور بالاحراج جراء القيام بذلك.





14. تسجيل المكالمات:





لا يقدم تطبيق واتساب خاصية لتسجيل مكالمات التي تتم عبر التطبيق، حيث يعد تسجيل المكالمات غير قانوني في العديد من البلدان ، ولهذا السبب فإن تسجيل المكالمات المحلية غائب في معظم تطبيقات الاتصال الصوتي، ولكن تقدم بعض التطبيقات الجهات الخارجية ميزة تسجيل المكالمات لمستخدمي واتساب.