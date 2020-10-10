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تكنولوجيا

كيفية تأمين محادثاتك الخاصة على واتساب.. صور

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
يتيح تطبيق واتساب WhatsApp، لمستخدميه التحكم فيما إذا كان يريد نسخ الدردشات الخاصة به احتياطيا أم لا، حيث يمنح التطبيق المستخدمين أيضًا خيار إجراء نسخ احتياطي لهذه الدردشات كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر، إلى جانب خيار أخر يتيح لهم سواء تم نسخ الدردشات احتياطيا عبر شبكة الواي فاي أو عبر اتصال البيانات.

ومع اختراق بعض المتسللين لبعض الحسابات على واتساب، يتمكن المخترقون من الوصول إلى النسخة الاحتيطية من دردشاتك، وفيما يلي نقدم إليك دليلا كاملا إلحماية محادثاتك وعدم الاحتفاظ بنسخة احتياطية منها وفقا لما ذكره موقع indianexpress:


1. افتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي، ثم اضغط على الثلاث نقاط الأفقية أعلى يمين الشاشة.

2. من القائمة المنسدلة اضغط على خيار الإعدادات WhatsApp .

3. من الإعدادات اضغط على خيار الدردشات chat .

4. من الصفحة الجديدة مرر لأسفل واضغط على خيار النسخ الاحتياطي للدردشات.

5. ستري خيار النسخ الاحتياطي إلى جوجل درايف على أجهزة أندرويد.

6. ستجد خمس خيارات اضغط على خيار أبدًا never، لحماية محادثاتك وعدم الاحتفاظ بنسخة احتياطية من دردشاتك على جوجل درايف.
كيفية تأمين محادثاتك الخاصة على واتساب.. صور
كيفية تأمين محادثاتك الخاصة على واتساب.. صور
كيفية تأمين محادثاتك الخاصة على واتساب.. صور
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