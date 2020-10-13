لحمايتك من الاختراق.. أفضل تطبيقات لحجب الروابط والإعلانات الضارة

غالبا ما نتعرض لعدد من المواقع الغير العروفة والإعلانات والروابط الضارة التى تعترضنا عند تحميل تطبيق معين أو مشاهدة بث مباشر لأحد الأفلام أو المباريات، الأمر الذى قد يسبب اختراق وتدمير لهاتفك الذكى أو جهاز الكمبيوتر الخاص بط بسبب احتواء هذه المواقع على فيروسات وروابط خبيثة تعمل على سرقة بياناتك الشخصية ، وإبطاء وتدمير أجزاء رئيسية فى هاتفك.





وبحسب شركة Zapier المتخصصة فى السوفت وير فإن أخطر الأشياء التى قد تدمر متعة استخدام الإنترنت هى المواقع الضارة والروابط الخبيثة التى تحتوى على فيروسات مدمرة ، ولحل هذه المشكلة هناك عدد من التطبيقات التى يمكن للمستخدمين تحميلها لحجب هذه الروابط للحفاظ على أجهزتهم من الاختراق.









1- تطبيق Anti – Social





ويقوم التطبيق بحظر كل مواقع الإنترنت التى لم تقرر الدخول عليها، والتى فتحت فجأة عند استخدامك موقع آخر، كما تقوم بحظر كل الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة موقعى فيسبوك وتويتر، ويعمل التطبيق على هواتف أندرويد وآيفون وأجهزة ويندوز وماك.





2- تطبيق Rescue Time





يحتوى التطبيق على عدد كبير من الأدوات التى تساعد المستخدمين فى حظر كل مواقع الويب والإعلانات الغير مرغوب فيها، حيث يوفر لوحة تحكم للسيطرة على كل الروابط الغريبة والضارة، ويتوافق مع أنظمة تشغيل هواتف أندرويد وآيفون وأجهزة ويندوز وماك، بالإضافة إلى نظام الويب المفتوح Linux .





3- تطبيق BlockSite





ويوفر التطبيق إمكانية حظر المواقع والروابط الضارة التى حتى لا تظهر للمستخدمين ولا يستطيعون رؤيتها والتى تخترق الأجهزة دون علمهم وهى من أفضل الميزات الموجودة فى التطبيق، كما يحظر الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى، كما ييتح التطبيق للمستخدمين جدولة المواقع المستهدفة أو منعها بشكل دائم ويتوافق هذا التطبيق مع أنظمة هواتف أندرويد فقط.



