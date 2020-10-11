احذرها.. تطبيقات التسريع تدمر الهواتف

كثيرا ما يواجه مستخدمو الهواتف الذكية مشكلات بطء الهاتف وتوقف التطبيقات فجأة والتصفح البطئ جدا، وغالبا ما يكون هذا الأمر نتيجة الاستخدام المتواصل للهاتف وارهاقه بشكل كبير، ونتيجة لذلك يقوم البعض بتحميل تطبيقات تسريع الهاتف للتحسين من أدائه.





وبحسب موقع فإن تطبيقات تسريع الهواتف هى تطبيقات معظمها يحتوى على الكثير من الإعلانات التى غالبا ما تخترق المستخدمين بالإضافة على أنها تعمل على ابطاء البطارية بعد وقت طويل، وبدلا من تحسين الهاتف فإنه تعمل على تدميره، وإليك أشهر التطبيقات التى يقوم المستخدمون بتحميلها على معظم هواتفهم:









تطبيق CLEAN It





هو تطبيق يقوم بتنظيف الملفات، ويقوم بمسح ذاكرة التخزين المؤقت لتسريع الهواتف الهواتف وتوفير مساحة جيدة، كما يعمل على توفير عمر البارية وعدم استنزافها، ولكنه يعمل على إبطاء الهاتف وتدميره على المدى الطويل بشكل ملحوظ.





تطبيق Clean Master





ويعمل التطبيق على تحسين أداء الهاتف وتنظيف الذاكرة المؤقتة للبحث والذاكرة العشوائية، ويقوم بتسريع الهواتف، وتحسين أداء البطارية والأداء، ولك يسبب إبطاء الهواتف بعد فترة كما يعتبر ملئ بالإعلانات غير الموثوقة.





تطبيق GO Speed





وتطبيق GO Speed أحد تطبيقات تسريع الهاتف حيث يحتوى على منظف لذاكرة التخزين المؤقت ويمكن لهذا التطبيق تنظيف ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق، ويحتوى على العديد من الإعلانات الغير موثوقة، كما يعمل على ابطاء البطارية واضعاف اداء الهاتف على المدى البعيد.



