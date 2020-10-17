بعد دمجه مع إنستجرام.. اعرف إزاي تسجل خروجك من تطبيق Facebook Messenger

تستمر شركة فيسبوك Facebook، في طرح التحديثات لتطبيق Facebook Messenger ، حيث حصل تطبيق التراسل التابع لها على عدة تغييرات مؤخرا من بينها تغيير إيقونة الشعار الخاص بالتطبيق ودعم سمات الدردشة إلى جانب دمج الخدمة مع رسائل خدمة إنستجرام.





تتيح ميزة دمج خدمتي التراسل لمستخدمي محددين على ماسنجر وإنستجرام، من العثور على مكالمات الفيديو مع جهات الاتصال الموجودة على التطبيق الآخر، وبالإضافة إلى إرسال رسائل إليها، وإيقافها دون الحاجة إلى تنزيل كلا التطبيقين.









ويجلب شعار ماسنجر تصميما جديدا لى غرار شعار تطبيق مشاركة الصور والفيديوهات التابع لفيسبوك "إنستجرام"، ظلالا من الأزرق والأرجواني والوردي ، بدلًا من لون فيسبوك Facebook أزرق المعروف، وسيتم تغيير لون الدردشة الافتراضي في ماسنجر ليناسب التصميم الجديد أيضًا.





ومع استخدام الملايين لتطبيق التراسل التابع لموقع التواصل الاجتماعي يبحثون عن كيفية تسجيل الخروج من الخدمة، حيث يتيح موقع فيسبوك وإنستجرام وواتساب خاصية تسجيل الخروج من الخدمة ماعدا ماسنجر.





وهي ميزة مهمة يفتقر إليها التطبيق على الرغم من التحديثات المهمة التي يتلاقها باستمرار، إلا أن مستخدمي تطبيق التراسل ينزعجون عند تسجيل الخروج من التطبيق الرئيسي لفيسبوك، ويبقي ماسنجر قيد التشغيل.





ولحسن الحظ، توجد حيلة ذكية يمكنك من خلالها تسجيل خروج حسابك من تطبيق ماسنجر الشهير على هواتف أندرويد لذا اتبع الخطوات التالية:





- اذهب إلى تطبيق فيسبوك الرئيسي Facebook.





- انقر على الثلاث خطوط الأفقية أعلى يسار الشاشة بجوار زر الإشعارات.





- اضغط على خيار الأمان وتسجيل الدخول Security and login، ثم انقر الإعدادات Settings.





- من خلال إعدادات الحساب، اضغط على خيار الأمان وتسجيل الدخول Security and login.





- ستظهر لك صفحة جديدة اضغط على زر عرض الكل، بجوار خيار المكان الذي سجلت دخولك منه Where you’re logged in.





- من خلال هذا التبويب ستظهر لك كل الجلسات التى يستخدمها حسابك، ابحث عن جلسة فيسبوك ماسنجر(سيظهر أسفل الخيار كلمة Messenger بخط صغير).





- اضغط على الثلاث نقاط الرأسية لتظهر كلمة تسجيل الخروج، واضغط عليها.