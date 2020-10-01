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تكنولوجيا

شاهد.. فيسبوك تدمج رسمياً رسائل إنستجرام وماسنجر.. اعرف أبرز مميزاته

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:09 ص
ماسنجر وإنستجرام
ماسنجر وإنستجرام
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شيماء عبد المنعم
اتخذت شركة فيسبوك Facebook، أكبر خطوة في خطتها لدمج رسائل منصات التراسل عبر مجموعة التطبيقات المختلفة التابعة لها معا، حيث أعلنت الشبكة الاجتماعية عن دمج تطبيق التراسل التابع لها ماسنجر Messenger، مع تطبيق مشاركة الصور والفيديوهات إنستجرام Instagram المملوك لها أيضًا.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، تسمح هذه الخطوة لمستخدمي محددين على ماسنجر وإنستجرام، من العثور على مكالمات الفيديو مع جهات الاتصال الموجودة على التطبيق الآخر، وبالإضافة إلى إرسال رسائل إليها، وإيقافها دون الحاجة إلى تنزيل كلا التطبيقين.

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وإلى جانب ذلك حصل تطبيق مشاركة الصور المملوك لشركة فيسبوك إنستجرام، على إصلاح شامل لنظام صندوق الوارد DMالخاص به، والذي سيتم توسعته بميزات جديدة مأخوذة من تطبيق ماسنجر فيسبوك.

وتتضمن أدوات المرسلة الجديدة في إنستجرام الرسائل المختفية وملصقات الصور الشخصية إلى جانب الرموز التعبيرية المخصصة وألوان الدردشة والمميزات الجديدة لحظر الرسائل غير المرغوب فيها، بالإضافة إلى إدخال ميزة Watch Together، في ماسنجر والتي تتيح لمستخدميها مشاهدة مقطع الفيديو مع الأصدقاء أثناء المكالمات المرئية.

وسيتمكن المستخدمون من رفض التحديث، ولكن في حالة الموافقة عليه فستتغير أيقونة التراسل في إنستجرام إلى شعار ماسنجر، والوصول إلى الميزات الجديدة التي تفتقر إليها أدوات المراسلة بتطبيق مشاركة الصور.

ويمكن للمستخدمين على إنستجرام وماسنجر البحث عن ملفات التعريف عبر كلا التطبيقين في وقت واحد، وكما يمكن للمستخدمين أيضًا إلغاء الاشتراك في هذه الميزات إذا رغبوا في ذلك.

ومع ذلك، من غير الواضح متى وأين ستطبق فيسبوك خطتها الجديدة لتوفير المراسلة عبر الأنظمة الأساسية على إنستجرام وماسنجر، حيث وفقا لشبكة "CNN "، يتم حاليا اختبار الميزة في أسواق محددة وستتوسع عالميًا في الأشهر المقبل.

الجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج، قد أعلن لأول مرة عن خطته لدمج أدوات التراسل عبر التطبيقات في أوائل العام الماضي، والتي تهدف عملاقة التواصل من خلالها لدمج واتساب مع ماسنجر وإنستجرام، وتوسيع التشفير التام عبر الخدمات الثلاث.

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