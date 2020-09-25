عن طريق صورة تالفة.. ثغرة خطيرة بـ إنستجرام تخترق هواتف أندرويد وتتحكم فيها عن بعد

Instagram "، على هواتف أندرويد والتي تسمح لمجرمي الإنترنت اختراق الهواتف الذكية والتحكم فيها عن بعد. اكتشف باحثو شركة Check Point ، ثغرة خطيرة في تطبيق مشاركة الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ""، على هواتف أندرويد والتي تسمح لمجرمي الإنترنت اختراق الهواتف الذكية والتحكم فيها عن بعد.





هواتف أندرويد . وبحسب ما ذكره التقرير الذي نشره موقع "Hacker News"، تسمح الثغرة التي اكتشفها الباحثون في في تطبيق إنستجرام باختراق الهاتف المستهدف والتحكم فيه عن بعد من خلال إرسال صورة مصممة خصيصا لضحايا عملية الاختراق، عن طريق إرسال صورة JPEG تالفة عبر البريد الإلكتروني أو واتساب، والتي تبدأ عملها باختراق انستجرام عقب حفظ الصورة على









وأشار التقرير إلى أن ما يزيد الأمر صعوبة هو أن المشكلة الأمنية تسمح للهاكرز بتنفيذ الإجراءات نيابة عن الضحية داخل تطبيق إنستجرام، بما في ذلك التجسس على الرسائل الخاصة بالمستخدم وإمكانية حذف الصور، أو نشر الصور من حساب المتسلل الخاص، إلى جانب اختراق الجهاز وتنفيذ بعض التعليمات البرمجية العشوائية.





ووفقا لمنشور نشرته شركة فيسبوك المالكة لمنصة إنستجرام، فإن المشكلة الأمنية تؤثر على إصدارات جميع إصدارات تطبيق إنستجرام التي أصدرت قبل الإصدار الذي يحمل رقم 128.0.0.26.128، الذي أطلق في 10 من فبراير في وقت سابق هذا عام.





وأشار باحثو Check Point، إلى أن هذه الثغرة الخطيرة يمكنها أن تحول جهاز أندرويد أداة للتجسس على خصوصية المستخدمين دون علمهم، بالإضافة إلى تمكين التلاعب الضار بملفهم الشخصي على موقع الصور إنستجرام.





وبعد إبلاغها بالخلل قامت شركة فيسبوك بمعالجة المشكلة بإصدار تحديث يجلب تصحيحا للتطبيق تم إصداره قبل 6 أشهر، إلا أن الثغرة الأمنية كشف عنها بشكل عام في هذا الوقت لدفع مستخدمي إنستجرام لتحديث التطبيق وتفادي عمليات التسلل والاختراق للحسابات الخاصة بهم، والتخفيف من المخاطر التي قد تسببها هذه الثغرة الأمنية.