AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

عن طريق صورة تالفة.. ثغرة خطيرة بـ إنستجرام تخترق هواتف أندرويد وتتحكم فيها عن بعد

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:01 م
ثغرة خطيرة بـ إنستجرام
ثغرة خطيرة بـ إنستجرام تخترق هواتف أندرويد
Advertisements
شيماء عبد المنعم
اكتشف باحثو شركة Check Point ، ثغرة خطيرة في تطبيق مشاركة الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام "Instagram"، على هواتف أندرويد والتي تسمح لمجرمي الإنترنت اختراق الهواتف الذكية والتحكم فيها عن بعد.

وبحسب ما ذكره التقرير الذي نشره موقع "Hacker News"، تسمح الثغرة التي اكتشفها الباحثون في في تطبيق إنستجرام باختراق الهاتف المستهدف والتحكم فيه عن بعد من خلال إرسال صورة مصممة خصيصا لضحايا عملية الاختراق، عن طريق إرسال صورة JPEG تالفة عبر البريد الإلكتروني أو واتساب، والتي تبدأ عملها باختراق انستجرام عقب حفظ الصورة على هواتف أندرويد.


وأشار التقرير إلى أن ما يزيد الأمر صعوبة هو أن المشكلة الأمنية تسمح للهاكرز بتنفيذ الإجراءات نيابة عن الضحية داخل تطبيق إنستجرام، بما في ذلك التجسس على الرسائل الخاصة بالمستخدم وإمكانية حذف الصور، أو نشر الصور من حساب المتسلل الخاص، إلى جانب اختراق الجهاز وتنفيذ بعض التعليمات البرمجية العشوائية.

ووفقا لمنشور نشرته شركة فيسبوك المالكة لمنصة إنستجرام، فإن المشكلة الأمنية تؤثر على إصدارات جميع إصدارات تطبيق إنستجرام التي أصدرت قبل الإصدار الذي يحمل رقم 128.0.0.26.128، الذي أطلق في 10 من فبراير في وقت سابق هذا عام.

وأشار باحثو Check Point، إلى أن هذه الثغرة الخطيرة يمكنها أن تحول جهاز أندرويد أداة للتجسس على خصوصية المستخدمين دون علمهم، بالإضافة إلى تمكين التلاعب الضار بملفهم الشخصي على موقع الصور إنستجرام.

وبعد إبلاغها بالخلل قامت شركة فيسبوك بمعالجة المشكلة بإصدار تحديث يجلب تصحيحا للتطبيق تم إصداره قبل 6 أشهر، إلا أن الثغرة الأمنية كشف عنها بشكل عام في هذا الوقت لدفع مستخدمي إنستجرام لتحديث التطبيق وتفادي عمليات التسلل والاختراق للحسابات الخاصة بهم، والتخفيف من المخاطر التي قد تسببها هذه الثغرة الأمنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ثغرة في انستجرام تهدد خصوصية مستخدمي هواتف آيفون

حدثه فورا.. ثغرة أمنية خطيرة بتطبيق Twitter على هواتف أندرويد

من بينها سامسونج وشاومي ووان بلس.. 40% من هواتف أندرويد معرضة للاختراق

ثغرة في أجهزة مساعد أمازون تكشف التسجيلات الصوتية للمستخدمين

احذرها.. ثغرة خطيرة في هواتف أندرويد تتيح للتطبيقات الضارة سرقة بياناتك

واتساب تصلح 6 ثغرات جديدة في تطبيقها.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بيراميدز يكشف حقيقة التفاوض مع المدير الفني للأهلي

زوجة الشيخ طلال آل ثاني تكشف عن تعرضها للتهديد بالقتل من مسؤولين في قطر

لمدة 24 ساعة.. انقطاع المياه عن مدينة الإسماعيلية غدا

ابنة الزعيم جمال عبد الناصر: حق أبويا رجع فى عهد الرئيس السيسى.. فيديو

منال سلامة: واجهت شيخا قال لابني «الفنانين هيدخلوا النار».. فيديو

الأولى في التاريخ| بطلة مصر في التنس تتأهل للدور الرئيسي في بطولة جراند سلام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب.. أول ظهور لـ أحمد حسن وزينب بعد إخلاء سبيلهما.. شاهد

إم جي mg تطرح سيارة جديدة بمحركين كهرباء وبنزين.. صور

كاش مايوه وفساتين مثيرة.. أجرأ إطلالات رانيا يوسف الصيفية.. صور