ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تيليجرام يبدأ الحرب على واتسآب.. تحديث جديد لمستخدميه يقدم ميزة خرافية

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:01 ص
تيليجرام وواتساب
تيليجرام وواتساب
Advertisements
شيماء عبد المنعم
اكتسب تطبيق التراسل الفوري تيليجرام Telegram، مئات الملايين من مستخدمي منافسه واتساب WhatsApp، خلال الشهر الجاري بعد أن أثار الإعلان عن سياسة خصوصيته الجديدة مخاوف ملياري شخصا حول العالم، وفي محاولة منه لجذب المزيد من مستخدمي تطبيق المراسلة المملوك لفيسبوك، وزيادة نموه أكثر بدأ تيليجرام في شن الحرب علي واتساب من خلال إضافة ميزات جديدة.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، أطلق تطبيق المراسلة الروسي "تيليجرام" ميزة جديدة تتيح لمستخدميه على هواتف آيفون إمكانية استيراد المحادثات السابقة من دردشات واتساب إلى منصته.


وتأتي الميزة الجديدة في الإصدار الأخير من تيليجرام على نظام التشغيل iOS، والذي يحمل رقم 7.4، حيث يمكن لمستخدمي تطبيق المراسلة على هواتف آيفون حاليا إذا أردوا التبديل بين خدمات المراسلة بدأ استيراد جميع محادثاتهم سواء الفردية والجماعية في وقت واحد من واتساب.

وليس فقط دردشات "واتسآب"، تتيح ميزة تيليجرام الجديدة لمستخدميه أيضا إمكانية استيراد الدردشات من خدمات أخرى من بينها لاين Line و KakaoTalk.

كيفية استخدام ميزة نقل الدردشة من واتساب إلى تيليجرام على هواتف آيفون

ويمكن للمستخدمين الذين يريدون نقل دردشاتهم من واتساب إلى تيليجرام من خلال الخطوات التالية:

- افتح المحادثة المراد نقله على تطبيق واتساب ثم النقر فوق اسم المجموعة أو جهة الاتصال لفتح صفحة المعلومات الخاصة بها.

- مرر لأسفل ثم أنقر على خيار تصدير الدردشة ومن صفحة مشاركة iOS، حدد خيار تيليجرام، ثم اختر دردشة تيليجرام لاستيراد الرسائل إليها.

- تتضمن الرسائل المنقولة إلى تيليجرام تصنيف يسمى "مستورد" عليها يشير إلى تاريخ إرسالها  إلى تيليجرام.

- يتيح لك خيار الاستيراد الجديد إمكانية نقل سجلات الدردشة من واتساب مع صور أو بدونها، وتظهر الرسائل المستوردة بالترتيب الذي تم استيرادها به، وليس بترتيب إرسالها في الأصل.

ويشار إلى أن تحديث تيليجرام الجديد يجلب إلى جانب نقل الدردشات ميزات أخرى من بينها: القدرة على ضبط الصوت بالنسبة للمشاركين في الدردشة الصوتية الفردية، أو الإبلاغ عن المجموعات أو القنوات المزيفة التي تحاول انتحال صفة شخصيات أو مؤسسات مشهورة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

3 ميزات جديدة قادمة يجهزها واتساب لمستخدميه.. تعرف عليها

واتساب يطرح 3 ميزات جديدة لمستخدميه.. تعرف عليها

واتساب تطلق ميزة مدهشة لـ هواتف آيفون.. إليك طريقة استخدامها

منها كتم الدردشة إلى الأبد.. 4 نصائح لتحقيق أقصى استفادة من واتساب

4 ميزات مذهلة تصل تطبيق واتساب في 2021.. تعرف عليها

استخدمها فورا.. 3 من أفضل ميزات واتساب لا يعرفها الكثيرون

ترشيحاتنا

نشرة الفن.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار.. ومطربة لبنانية تطالب بحقها من ميراث شعبان عبد الرحيم

نقابة المهن التمثيلية تعلن موعد صلاة جنازة الفنان محمود عبد الغفار

زواج أم صداقة.. القصة الكاملة لأزمة منار حمزة مع ورثة شعبان عبد الرحيم بعد إعلان حقها فى فيلا شعبولا

مطربة لبنانية تطالب بحقها من ميراث شعبان عبد الرحيم وتكشف حقيقة زواجهما

أحرجته أمام الحضور بهذا الشرط.. مأذون شرعي يكشف عن أغرب حالة طلاق

التأمينات السعودية توضح آلية توزيع معاش المتوفى.. وعائد المستفيد العامل بشركتين

Advertisements

أحمد السقا يعلن وفاة والد زوجته متأثرا بإصابته بكورونا

تعرضت للاغتصاب.. تعرف على منار حمزة مفجرة أزمة زواجها من شعبان عبد الرحيم

تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينيو عقب هزيمة توتنهام أمام ليفربول.. صور

جرحى وقتلى في اندلاع حريق بمستشفى مخصص لمرضى كورونا في رومانيا

تكليف رئاسى بمد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المصريين خلال ١٠ سنوات

أحرجته أمام الحضور بهذا الشرط.. مأذون شرعي يكشف عن أغرب حالة طلاق

مطربة لبنانية تطالب بحقها من ميراث شعبان عبد الرحيم وتكشف حقيقة زواجهما

السعودية: السجن 10 سنوات وغرامة 150 ألف ريال لمنتحلي صفة رجال المباحث والاستخبارات

بعد طلب بحقها في الفيلا.. ورثة شعبان عبد الرحيم ترد بقوة على المطربة اللبنانية منار حمزة

إسرائيل تعتذر للإمارات | اعرف التفاصيل

تنشط ليلا.. شاب قام بتصوير قطته أثناء نومه ليلا واكتشف المفاجأة.. شاهد

أخبار الرياضة.. تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينو عقب هزيمة توتنهام.. شوبير يحسم الجدل حول انضمام حسام حسن لـ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدادا لمونديال الأندية.. أشرف صبحي والخطيب يشهدان المران الأخير للاعبي الأهلي| صور

مقارنة بين الوحش الصينية.. إم جي ZS و جاك S4 موديل 2021.. صور

دراسة تحذر من ضوء الهاتف المحمول.. يصيبك بهذه الأمراض