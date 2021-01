تيليجرام يبدأ الحرب على واتسآب.. تحديث جديد لمستخدميه يقدم ميزة خرافية

وتأتي الميزة الجديدة في الإصدار الأخير من تيليجرام على نظام التشغيل iOS، والذي يحمل رقم 7.4، حيث يمكن لمستخدمي تطبيق المراسلة على هواتف آيفون حاليا إذا أردوا التبديل بين خدمات المراسلة بدأ استيراد جميع محادثاتهم سواء الفردية والجماعية في وقت واحد من واتساب.

وليس فقط دردشات "واتسآب"، تتيح ميزة تيليجرام الجديدة لمستخدميه أيضا إمكانية استيراد الدردشات من خدمات أخرى من بينها لاين Line و KakaoTalk.

كيفية استخدام ميزة نقل الدردشة من واتساب إلى تيليجرام على هواتف آيفون

ويمكن للمستخدمين الذين يريدون نقل دردشاتهم من واتساب إلى تيليجرام من خلال الخطوات التالية:

- افتح المحادثة المراد نقله على تطبيق واتساب ثم النقر فوق اسم المجموعة أو جهة الاتصال لفتح صفحة المعلومات الخاصة بها.

- مرر لأسفل ثم أنقر على خيار تصدير الدردشة ومن صفحة مشاركة iOS، حدد خيار تيليجرام، ثم اختر دردشة تيليجرام لاستيراد الرسائل إليها.

- تتضمن الرسائل المنقولة إلى تيليجرام تصنيف يسمى "مستورد" عليها يشير إلى تاريخ إرسالها إلى تيليجرام.

- يتيح لك خيار الاستيراد الجديد إمكانية نقل سجلات الدردشة من واتساب مع صور أو بدونها، وتظهر الرسائل المستوردة بالترتيب الذي تم استيرادها به، وليس بترتيب إرسالها في الأصل.

ويشار إلى أن تحديث تيليجرام الجديد يجلب إلى جانب نقل الدردشات ميزات أخرى من بينها: القدرة على ضبط الصوت بالنسبة للمشاركين في الدردشة الصوتية الفردية، أو الإبلاغ عن المجموعات أو القنوات المزيفة التي تحاول انتحال صفة شخصيات أو مؤسسات مشهورة.

Move your message history from apps like WhatsApp, Line and KakaoTalk to Telegram. https://t.co/PediepRhyt pic.twitter.com/VPeuilGt2T