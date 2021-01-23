خطوة بخطوة| كيفية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية على تيليجرام

أضاف تطبيق تيليجرام Telegram ، دعما لخاصية إجراء مكالمات الفيديو والصوت خلال الأشهر القليلة الماضية، ولكن لم تقدم منصة التراسل الفوري حتى الآن دعما لمكالمات اليفديو الجماعية إلا أنها وعدت المستخدمين بدعم هذه الميزة خلال الأشهر المقبلة.





وبحسب ما ذكره موقع "indian express"، يوفر تطبيق تيليجرام أيضًا وضع الصورة داخل صورة picture in picture، والذي يتيح لمستخدمي خدمة التراسل التحقق من الرسائل أو استخدام تطبيقات أخرى دون مقاطعة المكالمة الجارية.









وتؤكد الشركة المالكة لـ "تيليجرام" أن جميع المكالمات التي يتم إجراؤها عبر منصتها محمية بتشفير من طرف إلى طرف، لذا لا داعي للقلق بشأن الأمان، ولكن حتى الآن لم يدعم إصدار الويب من تيليجرام خاصية مكالمات الصوت أو الفيديو.





فإذا كنت من مستخدمي إصدار الهاتف المحمول من تيليجرام، فإنك لن تجد خيار الاتصال على الفور عند فتح الدردشة على غرار منافسه الأمريكي واتسآب، ولكن إذا كنت تتسأل عن كيفية إجراء مكالمة فيديو أو صوت على تطبيق التراسل المشفر تيليجرام نستعرض لك كيفية القيام بذلك خلال السطور التالية:





1. افتح تطبيق تيليجرام على هاتفك الذكي، ثم قم بفتح المحادثة الخاصة بجهات الاتصال التي تريد إجراء مكالمة معها.





2. ادخل على قسم الملف الشخصي لجهة التصال تلك، وسيظهر رقم الهاتف المحمول بالإضافة إلى زر الفيديو أو الاتصال في الجزء العلوي من الشاشة.





3. انقر على أيقونة الاتصال لإجراء المكالمة.





كيفية إجراء مكالمات في إصدار سطح المكتب من تيليجرام:





1. افتح تطبيق تيليجرام على الحاسب الخاص بك، ثم قم بزيارة دردشة جهة الاتصال الذي تريد إجراء اتصال معها.





2. بمجرد أن فتح الدردشة سوف يظهر لك رمز الاتصال أعلى الشاشة.





3. انقر على رمز الاتصال سيجري التطبيق مكالمة وإذا كنت ترغب في بدء مكالمة فديو يجب أن تقوم بتشغيل الكاميرا الأمامية بعد إجراء الكاميرا الأمامية ثم الضغط على بدء الفيديو.