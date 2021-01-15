بعد تفوقه على واتسآب.. 7 نصائح للحفاظ على خصوصيتك في تطبيق تيليجرام

Whatsapp ، حيث شهدت المنصة ارتفاعا في عدد مستخدميها في الأيام الأخيرة نظرا لكونه أكثر أمانا وخصوصية من تطبيق التراسل المملوك لفيسبوك، بعد الانتقادات بشأن مخاوف الخصوصية التي وجهت للتطبيق الأخير بعد إعلانه عن شروط خدمته الجديدة، قدم الخبراء بعض النصائح لتحقيق أقصى استفادة من "تيليجرام". بينما يستمر تطبيق تيليجرام Telegram ، في النمو واحتلال العناوين الرئيسية لفوزه على منافسه واتساب، حيث شهدت المنصة ارتفاعا في عدد مستخدميها في الأيام الأخيرة نظرا لكونه أكثر أمانا وخصوصية من تطبيق التراسل المملوك لفيسبوك، بعد الانتقادات بشأن مخاوف الخصوصية التي وجهت للتطبيق الأخير بعد إعلانه عن شروط خدمته الجديدة، قدم الخبراء بعض النصائح لتحقيق أقصى استفادة من "تيليجرام".





وبحسب ما ذكره موقع "iol"، قدم خبراء في شركة كاسبرسكي "Kaspersky" للحلول الأمنية 7 نصائح لضمان أقصى درجة من الأمن عند استخدام تطبيق التراسل الروسي تيليجرام.









النصيحة الأولى: تتضمن اختيار اسم مستخدم مختلفا عن اسمك الفعلى واستخدم رقمًا بديلًا عن رقم هاتفك عند الدردشة مع الآخرين.





النصيحة الثانية: قم بتمكين ميزة المصادقة الثنائية لحسابك، إذ حاول شخص ما اختراق حسابك، فلن يتمكن من الوصول إلى المكالمة الصوتية أو الرسالة النصية المحمية برمز التحقق المؤقت، وسيظل عليه التعامل مع كلمة المرور، التي ستحمي حسابك من السرقة فإذا كانت قوية وفريدة سوف تصبح الاستيلاء على حسابك مشكلة كبيرة، يمكنك تفعيل هذه الميزة من الإعدادات> ثم الخصوصية والأمان> التحقق بخطوتين.





النصيحة الثالثة: عند الدردشة مع الآخرين، قم استخدام ميزة "المحادثات السرية"، والتي تقوم بتشفير محادثاتك بشكل أفضل..





النصيحة الرابعة: استخدم اتصال “VPN" عند الدردشة أو الاتصال بالآخرين، فمن الضروري توفير طبقة إمان إضافية.





النصيحة الخامسة: راجع بانتظام خيار "الأجهزة النشطة" المتاح فى قسم الإعدادات> ثم الخصوصية والأمن، فمن المفيد معرفة ما إذا كان حسابك على تيليجرام مفعلًا على جهاز آخر غير جهازك، فإذا وجدت مفتوح على جهازا غريبا سارع إلى "إنهاء الجلسة النشطة" وتغيير كلمة المرور الخاصة بك وتمكين ميزة المصادقة الثنائية Two-step Verification.





النصيحة السادسة: عند التسجيل في خدمة تيليجرام، استخدم رقما هاتف افتراضيًا بدلًا من رقم هاتفك المحمول الحقيقي، لتحقيق أقصى درجات الخصوصية، واحرص على ألا يكون رقمًا افتراضيًا يمكن التخلص منه.





النصيحة السابعة: تأكد من أن معلوماتك خاصة لدرجة مريحة لك، هناك العديد من الإعدادات التي يمكنك تشغيلها أو إيقافها، مما تمنع الآخرين من الوصول إليها وهي متاحة في قسم الخصوصية والأمان في الإعدادات.