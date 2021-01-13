بسبب واتسآب.. تطبيق تيليجرام يحقق 25 مليون تحميل في 72 ساعة

شهد تطبيق المراسلة Telegram تيليجرام، زيادة هائلة فى عمليات التحميل وصلت إلى 25 مليون مستخدم جديد فى 72 ساعة فقط، وذلك على خلفية حذف تطبيق واتسآب والتحول إلى تطبيقات أخرى بديلة توفر حماية أفضل للمستخدمين.





وبحسب موقع Android Police فإن تطبيق تيليجرام تجاوز 25 مليون جديد فى 27 ساعة ، حيث أصبح عدد مستخدميه النشطين يتجاوز 500 مليون مستخدم شهريا، حيث كان قد بلغ متوسط التطبيق حوالي 1.5 مليون مستخدم جديد يوميا في العام الماضى 2020 .









وتعد الزيادة التى وصل إلى تطبيق تيليجرام فى عدد الاشتراكات وعمليات التحميل الجديدة، قياسية حيث يرجع السبب الأساسي فيها لموجة الغضب التى تجتاح مستخدمى واتسآب حيث أعلن التطبيق منذ أيام عن نيته فرض شروط جديدة من شأنها مشارك البيانات مع تطبيق فيسبوك.





وأعلن تطبيق واتسآب أن هذه الشروط الجديدة ستكون إجبارية حيث سيبدأ تفعيلها بداية من يوم 8 فبراير القادم وسيكون على المستخدمين الذين يرفضون هذه الشروط حذف التطبيق نهائيا.





كما حقق تطبيق سيجنال Signal زيادة أكثر من 7.5 مليون عملية تحميل على مستوى العالم، فى الفترة ما بين 6 إلى 10 يناير ، بزيادة 43 ضعف عن الأسبوع الماضى، وهو اعلى رقم يسجله التطبيق منذ إطلاقه.



