10 مميزات بتطبيق تيليجرام تجعلك تستغني عن واتساب إلى الأبد.. اعرفها

اتجه العديد من الأشخاص لاستبدال تطبيق المراسلة الفورية الأشهر واتساب WhatsApp، بتطبيقات أخرى منذ بداية العام الجاري، وذلك بعد القرارات الإلزامية التي أعلنت الشركة المالكة للخدمة فيما يخص سياسة الخصوصية المحدثة مما أثار مخاوف الكثيرين.









ولأجل ذلك قام الملايين بالهجرة من واتساب إلى تطبيق تيليجرام Telegram، الذي تجاوز عدد مستخدميه 500 مليون مستخدم في الأسبوع الأول من شهر يناير بفضل سياسة حماية الخصوصية التي يقدمها، لذلك فقد انضم 25 مليون مستخدم جديد للخدمة خلال 72 ساعة فقط الأسبوع الماضي.









ووفقا لموقع Sowrds Today، فإن تطبيق تيليجرام يتشابه مع تطبيق واتساب في بعض الوظائف مثل واجهة المستخدم، ولكنه يتفوق عليه بعدد من المميزات والوظائف الغير متوافرة في واتساب، لذا نستعرض إليك فيما يلي أهم هذه الميزات:

1. مشاركة الصور ومقاطع الفيديو دون فقدان الجودة:

تتمثل إحدى مميزات الرئيسية في تطبيق تيليجرام هي إرسال الملفات دون الحاجة لضغطها، حيث يمكن تحديد خيار إرسال كملف عند إرسال الصور والفيديوهات ليقوم تطبيق التراسل بإرسالها بتنسيق كامل وليست كنسخة مضغوطة.





2. التواصل بدون إظهار رقم الهاتف:

يتيح لك تطبيق تيليجرام التواصل مع المستخدمين الآخرين من خلال الاسم فقط دون إظهار رقم الهاتف الخاص بك، حيث تحتاجه فقط عند التسجيل في التطبيق وعند تسجيل الدخول.





3. لا يعتمد التطبيق على بطاقة SIM:

يمكنك استخدام تطبيق تيليجرام على أجهزة مختلفة ونفس الهاتف المحمول دون الحاجة لبطاقة SIM.





4. إنشاء ومتابعة القنوات:

يحتوي تطبيق تيليجرام المعروف بتطبيق Durov على أداة تتيح لمستخدميه إنشاء قناة والتي تعمل بشكل مشابه المدونة، ويمكن لعدد غير محدود من المستخدمين الاشتراك في القنوات ولكن المسئولين فقط هم القادرون على نشر الرسائل ليقوم المشتركون بقراءتها ومشاركتها.





5. تشغيل مقاطع الصوت والفيديوهات بسرعة عالية:

تتمثل إحدى الميزات العملية التي يوفرها تطبيق تيليجرام هي القدرة على الاستماع لمقاطع الصوت والفيديوهات بسرعة مضاعفة، فعندما تتلقى رسالة طويلة مجهولة يمكنك توفير الوقت بالضغط على زر 2× أعلى يسار الشاشة.





6. تقييد إعادة التوجيه:

يوفر تطبيق تيليجرام ميزة في إعادة توجيه الرسائل، حيث يتم إرسال رابط الحساب مع الرسالة على عكس التطبيقات الأخرى التي تكون فيها الرسائل الموجهة مجهولة المصدر، ويمكن إلغاء هذه الخاصية إذا كنت لا تريد ربط رسائلك المعاد توجيهها بحسابك من خلال الإعدادات ثم الخصوصية واختر الأمان ثم اضغط على توجيه الرسائل.





7. إنشاء محادثات سرية:

تتيح المحادثات السرية التي يوفرها التطبيق الروسي عددا من وسائل الحماية الإضافية لمزيد من الأمان من خلال تشفير الرسائل من طرف إلى طرف وعدم إرسالها، كما يمكنك تدمير المحادثة بعد وقت معين من فتحها، وإذا قام مستلم الرسالة بأخذ لقطة للشاشة فسيقوم التطبيق بإعلامك بذلك.





8. البحث عن مجموعات حسب الموقع الجغرافي:

يوفر تطبيق تيليجرام ميزة تتيح لك البحث عن المستخدمين والمجموعات القريبة منك بشكل افتراضي، ولكن يجب أن يقوم المستخدمون الآخرون بتعديل هذه الميزة يدويا حتى تستطيع العثور عليهم من خلال الموقع الجغرافي.





9. حذف الرسائل دون معرفة الطرف الآخر:

يمكنك حذف الرسائل في تطبيق تيليجرام في أي وقت دون أن يعرف الشخص الآخر أنك قمت بحذف الرسالة، على عكس واتساب الذي يتيح هذه الميزة لفترة زمنية محدودة كما يخبر المتلقي بأنك قمت بحذف رسالتك.





10. مسح جميع الدردشات:

يوفر التطبيق الروسي إمكانية حذف جميع المحادثات بالكامل على جهازك وجهاز المتلقي، وهذه الخاصية متاحة فقط خلال المحادثات الخاصة.