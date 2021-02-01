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تكنولوجيا

خاصية فى واتسآب تسرق باقة الإنترنت.. وإليك كيفية إلغاؤها

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:01 ص
خاصية فى واتسآب تسرق
خاصية فى واتسآب تسرق باقة الإنترنت وإليك كيفية إلغاؤها
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ندى على
يعتبر تطبيق واتسآب من أكث التطبيقات استخداما، حيث أنه يعتبر تطبيق المراسلة الأشهر فى العالم، ولكنه أيضا الأكثر استهلاكا لباقة الإنترنت على عكس ما يعتقد المستخدمون وذلك ليس فقط بكثرة ارسال الصور والفيديوهات فيه. 

وبحسب موقع MakeUseOf فإن تطبيق واتسآب يحتوى على خاصية فيه تمكن التطبيق من استهلاك باقة الإنترنت من خلال بيانات الهاتف الأمر الذى يؤدى إلى نفاد باقة الانترنت بالكامل لدى المستخدمين دون علم منهم. 


وتستهلك مكالمات واتسآب قدرا كبيرا من بيانات الهاتف إذا كنت تقوم باجراء مكالمات كثيرة، وتقوم بارسال الصور والفيديوهات بكثرة   ولتقليل الاستهلاك، حيث يؤدى تفعيل خاصية Data and storage  إلى سرقة باقة الإنترنت. 

وللقيام بإلغاء تفعيل خاصية Data and storage  قم بالآتى 

- اضغط على الثلاث نقاط الرأسية للوصول إلى الإعدادات Settings.

- من الإعدادات انقر على خيار استخدام البيانات والتخزين Data and Storage Usage.

- ستظهر لك قائمة جديدة، أسفل تبويب التنزيل التلقائي للوسائط، اضغط على خيار أثناء استخدام بيانات المحمول.

- من القائمة المنبقة يمكنك الاختيار بين الصور Photos، أو المقاطع الصوتية Audio، أومقاطع الفيديو Videos، والمستندات Documents

- قم بتحديد الخيار الذي تريده واضغط تم.


  

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