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تكنولوجيا

تسريبات تكشف إطلاق هاتف Mi 11 Lite من شاومى بسعر رخيص

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:01 م
تسريبات تكشف إطلاق
تسريبات تكشف إطلاق هاتف Mi 11 Lite من شاومى بسعر رخيص
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ندى على
كشفت تسريبات أن شركة شاومى الصينية، ستطلق هاتف جديد إلى مجموعتها Mi 11 ، حيث سيكون الهاتف هو Xiaomi Mi 11 Lite وسيصدر بإمكانات جيدة وسعر رخيص عن أسعار هاتفى Xiaomi Mi 11 و Mi 11 Pro. 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Xiaomi Mi 11 Lite سيأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع OLED ، ومعدل تحديث 90 هرتز ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. 


وسيحتوى هاتف Xiaomi Mi 11 Lite على 4 كاميرات خلفية، ستأتى الكاميرا الرئيسية بدقة 46 ميجا بيكسل وذلك على عكس هواتف المجموعة حيث تأتى الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى ميزة التكبير  5x  مع مستشعر من نوع telephoto . 

وسيعمل هاتف Xiaomi Mi 11 Lite بمعالج من نوع   Snapdragon 755G من شكة كوالكوم الأمريكية، عالجة 5 نانومتر، وستحتوي وحدة المعالجة المركزية الخاصة به على نواة Cortex-A78 ، على عكس معالج 888 Snapdragon للهواتف الأخرى، والذى يعد أفضل معالج لهواتف الأندرويد حتى الآن. 

ومن المقرر أن تطلق شاومى هاتف Xiaomi Mi 11 Lite بالتزامن مع إطلاق هاتف MI 11 PRO خلال الأيام القادمة، والذى سيحصل على ميزة الشحن السريع بقوة 200 واط، مع بطارية بقوة 5000 مللى أمبير فى الساعة. 

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق ، دونالد ترامب، وضعت شركة شاومى ، على القائمة السوداء للتعاون التجارى، مما جعل الشركة تخسر أكثر من 10% من أسهمها فى ساعات، الأمر الذى يعنى حرمان الشركة من أى تكنولوجيا أمريكية. 
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