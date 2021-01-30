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تكنولوجيا

عبر الهواء.. شاومي تطلق تقنية Mi Air Charge لشحن الهواتف لاسلكياً.. فيديو

السبت 30/يناير/2021 - 06:59 م
شاومي تطلق تقنية
شاومي تطلق تقنية Mi Air Charge لشحن الهواتف لاسلكيا
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ندى على
أعلنت شركة Xiaomi شاومى الصينية عن تقنيتها للشحن اللاسلكى عن بعد Mi Air Charge ، حيث تمكن هذه التقنية المستخدمين شحن هواتفهم عن بعد فى أى مكان داخل أرجاء المنزل بقوة 5 واط . 

وبحسب موقع MacRumors فإن تقنية الشحن اللاسلكى Mi Air Charge، هى عبارة عن شحن لاسلكي عبر الهواء بدون كابلات أو حوامل، حيث  يتم شحن الأجهزة عن بعد بقدرة 5 واط ، باستخدام تحديد المواقع المكانية القيبة ونقل الطاقة إليها عن بعد .


وطورت شاومى تقنية Mi Air Charge عن طريق وحدة شحن معزولة مع هوائيات تداخل من خمس مراحل ، والتي يمكنها الكشف بدقة عن موقع الهاتف الذكي، حيث  تقوم بإرسال موجات بعرض ملليمتر مباشرة إلى الهاتف مع 144 هوائيًا، لنقل الطاقة عن بعد إلى هذه الهواتف. 

وتستطيع تقنية الشحن Mi Air Charge شحن أجهزة متعددة في دائرة نصف قطرها عدة أمتار ، مع قدرة كل جهازعلى استقبال 5 واط من الطاقة. 

وتقول شركة شاومى إنها تتطلع إلى توسيع التكنولوجيا لتشمل الساعات الذكية وأساور المعصم وغيرها من الأجهزة القابلة للارتداء، بالإضافة إلى مكبرات الصوت المنزلية الذكية ومصابيح المكتب والمزيد في المستقبل. 

وكانت كشفت الشركة أن هاتف MI 11 PRO القادم ، والمقرر إطلاقه فى شهر فبراير المقبل، سيحصل على ميزة الشحن السريع بقوة 200 واط، حيث سيكون أول هاتف ذكى فى 2021 يحصل على اجمالى شحن سريع بقوة 200 واط، حيث يجمع الهاتف ما بين الشحن السلكي واللاسلكي والشحن اللاسلكي القابل للعكس.


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