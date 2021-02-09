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تكنولوجيا

بعد إطلاقه.. تعرف على السعر العالمي لهاتف Xiaomi Mi 11

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:15 ص
بعد إطلاقه.. تعرف
بعد إطلاقه.. تعرف على السعر العالمى لهاتف Xiaomi Mi 11
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ندى على
أعلنت شركة شاومي الصينية عن السعر العالمي لهاتفها الرائد Xiaomi Mi 11 والذى أعلنت عنه رسميا فى 28 ديسمبر الماضي، ليكون أول هاتف يصدر بمعالج Snapdragon 888، كما أنه أول هاتف من شاومي يصدر بدون شاحن، حيث من المقرر أن يصدر الهاتف في الأسواق العالمية بدءا من يوم 26 فبراير القادم.

وبحسب موقع GSMArena فقد تم الإعلان عن السعر العالمى لهاتفXiaomi Mi 11

نسخة 8/128 جيجابايت 749 يورو أي ما يعادل حوالى 145. 14 ألف جنيه مصري.

نسخة 8/256 جيجابايت 799 يورو أي ما يعادل حوالى 100. 15 ألف جنيه مصري.


وأتى هاتف Xiaomi Mi 11  بشاشة قياس 6.81 بوصة، من نوع AMOLED بجودة QHD + وهى التقنية التي تستخدمها شركة سامسونج في شاشات التليفزيونات الذكية الخاصة بها، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز في الثانية. وطبقة حماية Gorilla Glass Victus مقاومة للسقوط بنسبة 50٪ ومقاومة للخدش بنسبة 100٪. 

أما كاميرات هاتف Xiaomi Mi 11 فجاءت بوحدة كاميرا خلفية مكونة من 3 كاميرات الأساسية دقة 108 ميجا بيكسل، وكاميرا ذات زاوية عريضة بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا تصوير مقربة من نوع ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، مع كاميرا سيلفى بدقة 20 ميجابيكسل.

ويعمل هاتف Xiaomi Mi 11 بمعالج من Snapdragon 888 بسرعة 6.4 جيجا بايت، وهو أول هاتف يصدر بهذا المعالج حيث من المفترض أن كل الهواتف الذكية الصادرة فى العام المقبل ستصدر بهذا المعالج، بالإضافة إلى نسختي مساحة تخزين داخلية 128 و256 جيجا بايت، ونسختي ذاكرة وصول عشوائي 8 و12 جيجا بايت رام. 

ويحتوى هاتف Xiaomi Mi 11  على بطارية سعة 4600 مللي أمبير في الثانية، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 55 واط، كما تدعم السريع اللاسلكي بقوة 55 واط.
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