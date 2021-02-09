تسريبات تكشف حصول هواتف Redmi K40 على ميزة مذهلة فى كاميرا السيلفي

كشفت تقارير أن شركة شاومى الصينية، ستصدر هواتف Redmi K40 تحت علامتها الفرعية Redmi ريدمى، بتقنية مذهلة فى كاميرا السيلفى وستأتى الهواتف بأصغر نوتش أو ثقب شاشة قد جاء فى أى هاتف أندرويد.





وبحسب موقع Gizmochina فإن هواتف Redmi K40 لن تأتى بثقب كبير فى أعلى الشاشة مثل هواتفRedmi Note 9 Pro التى جاءت بنوتش كبير فى منتصف أعلى الكاميرا، حيث ستكون شاشة الهواتف أصغر شاشة مثقوبة في العالم.





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وستأتى هواتف Redmi K40 بشاشة كبيرة 6.5 بوصة، من نوع OLED ومعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، وهو معدل متميز للغاية حيث نادرا ما يأتى مع هواتف الفئة المتوسطة، بالإضافة إلى نوتش فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى، والتى ستصدر بآلية منبثقة.





وتقدم الكاميرا الأساسية فى هواتف Redmi K40 بدقة 108 ميجا بيكسل مع مستشعر Samsung HM2 من شركة سامسونج، مثل كاميرا هاتف مثل هاتف Redmi Note 9 Pro ، وعدسة من نوع periscope ، مع تقريب بصرى X 12 وX 120 .



