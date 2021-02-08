بعد إطلاقه بـ 1871 جنيها.. مميزات وعيوب هاتف Nokia 1.4

تعمل شركة HMD الفنلندية من خلال علامتها التجارية نوكيا ، منذ فترة على إصدار هواتف بأسعار رخيصة مع إمكانات عالية فنوكيا التى حازت على أكبر نسبة مبيعات فى عالم الهواتف الذكية مع انتاجها هواتف مثل Nokia N95 الشهير فى عام 2007، وأطلقت الشركة هاتف Nokia 1.4 منذ أيام قليلة بعدد من الإمكانات الكبيرة بقيمة 1871 جنيها .





وبحسب موقع Tom's Guide فإن هاتف Nokia 1.4 الذى تم إطلاقه منذ أيام قليلة، يأتى بعدد من التحسينات الكبيرة فى الشاشة والكاميرا كما أخفق فى تقديم عدد من الأشياء الأخرى مثل المعالج ونوع الشاشة وكذلك افتقاره للشحن السريع، وفى ما يلى مميزات وعيوب هاتف Nokia 1.4









مميزات هاتف Nokia 1.4





الشاشة الكبيرة وقارئ البصمة





ويأتى هاتف Nokia 1.4، بشاشة بقياس 6.51 بوصة، وهى شاشة كبيرة مع دقة عرض+ 720 بيكسل، وهى دقة مناسبة لتقديم صورة جيدة بألوان زاهية ، كما يأتى مع الهاتف قارئ بصمات الأصابع مثبت أسفل إعدادات الكاميرا.





استخدام كاميرات بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى





وعلى الرغم من أن كاميرات هاتف Nokia 1.4 هى كاميرات متواضعة إلى حد ما حيث يقدم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية بدقة 8 ميجابيكسل، مع كاميرا بدقة 2 ميجابيكسل للتصوير الماكرو، إلا أن عمل الكاميرات يعتمد على خوارزميات المعالجة من شركة جوجل Google في تطبيق Camera Go، والذي يدعم تحسين تجربة التصوير بالهاتف مع ميزات مثل الوضعين الليلي والبورتريه.





البطارية ذات السعة الكبيرة





ومن اللافت أن هاتف Nokia 1.4 يحتوي على بطارية بقوة 4000 مللى أمبير في الساعة، وهى بطارية بسعة كبيرة حيث تعتمد عدد من الهواتف الذكية على مثل هذه السعة عند الإطلاق.





السعر الرخيص

ويأتى هاتف Nokia 1.4 بسعر 99 يورو أي ما يعادل 1871 جنيها مصريا، وهو سعر رخيص للغاية يجعل المشترى يركز على الإمكانات الأساسية للهاتف.





بطاقة microSD لتقديم سعة إضافية

وعللى الرغم من أن الهاتف يأتى بسعة تخزين داخلية 16 جيجابايت الإصدار الأساسي، مع سعة تخزين داخلية 64 جيجابايت، إلا أن بطاقة microSD الإضافية تقدم حتى 128 جيجا بايت.





عيوب هاتف Nokia 1.4





المعالج الضعيف





ويعمل هاتف Nokia 1.4 بمعالج من نوع Qualcomm 215 من شركة كوالكوم الأمريكية، والذى يقدم أداء ضعيفا مع البطارية ذات السع الكبيرة التى تحتاج لمعالج أقوى يستطيع تشغيلها، كما أن الهاتف يأتى مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 1 ، مع جيجابايت.





عدم حصول الهاتف على شحن سريع

وعلى الرغمن من أن بطارية هاتف Nokia 1.4 تحتوى على سعة 4000 مللى أمبير ف إلا أنها تشحن فقط بقوة 5 واط، وهو شحن ضعيف للغاية، أى البطارية ستسغرق وقتا طويلا جدا لشحن بطارية بمثل هذه السعة.



