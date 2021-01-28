لهذا السبب.. نوكيا تؤخر إطلاق فيلم جيمس بوند No Time to Die

أشار أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة نوكيا في عام 2020، إلى الشراكة بين شركته و أحدث أفلام جيمس بوند لعرض أحدث هاتف ذكي من نوكيا في ذلك الوقت، والذي كان عام 2019.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كان من المقرر في الأصل طرح أحدث أفلام سلسلة جيمس بوند الشهيرة والذي يسمي No Time To Die في دور السينما في شهر أبريل 2019، لكنه تأجل حتى شهر نوفمبر من العام الماضي، حتى تسبب رحيل المخرج الأصلي للفيلم والكاتب المشارك داني بويل في تأخيرات كثيرة لإطلاق الفيلم في الموعد المحدد له.









ومرة أخرى، بعد أن أجبرت جائحة كورونا المستجد جميع دور السينما في جميع أنحاء العالم على الإغلاق لمنع تفشي الفيروس، تم تأجيل الفيلم لاحقًا إلى شهر أبريل 2021، حتى تم الإعلان عن تأخير أحدث.





ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "The Sun"، قال أحد المطلعين على الصناعة الذين كانوا على دراية ببعض أسباب تأخير إطلاق الفيلم، إن الصفقة التي إبرامتها شركة نوكيا للفيلم والتي تم تصويرها جزئيًا في عام 2019 حتى عام 2020، ستعرض إصدارات هواتف ومنتجات قد تكون قديمة جدًا بحلول الوقت الذي كان سيصدر فيه الفيلم في شهر أكتوبر 2021.





حيث سيظهر في الفيلم جيمس بوند وجميع أعضاء الفريق الآخرين يحملون منتاجات نوكيا الأحدث في ذلك الوقت الذي بدأ فيه التصوير عام 2019، وهذا ليس الهدف الترويجي من هذه الصفقات.





وكان من المقرر أن يعرض فيلم جيمس بوند الأحدث كأحد الطرق الترويجية للعلامة التجارية هاتفها Nokia 8.3 5G من العام الماضي، إلى جانب منتجات أخرى لشركات عالمية منها أحذية أديداس وساعات أوميغا كانت جميعها منتجات قديمة ظهرت في الفيلم.





وقد أدت تأخيرات الفيلم إلى أثارت غضب محبي السلسلة الشهيرة، ولكن قبل إطلاق الفيلم حاليا سيواجه عمليات إعادة تصوير لإخفاء منتجات نوكيا القديمة، بعض المشاهد قد يتم تعديلها بعناية أو أو إعادة صياغتها بمنتجات أحدث من صفقات العلامات التجارية لتاريخ إصدار الفيلم في أكتوبر 2021.











