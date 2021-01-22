كلاكيت ثالث مرة.. تأجيل طرح فيلم جيمس بوند الجديد no time to die

مازالت ازمة وباء فيروس كورونا تهدد الصناعة السينمائية العالمية ، اذ قررت الشركة المنتجة لفيلم جيمس بوند الجديد “no time to die “ تأجيله مرة اخرى.

وبعدا تأجل طرح الفيلم لثاني مرة من ابريل 2020 الى نوفمبر ثم تأجل الى ابريل 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويشارك بالفيلم المنتظر بيلي ماجنوسن، جيفري رايت، بن ويشاو، لاشانا لينش، روري كينير، ديفيد دينسيك، احمد بكير، لورديس فابريس.





ويدور الفيم الجديد بعد ترك Bond الخدمة النشطة ويتمتع بحياة هادئة في جامايكا، ولكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية طلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.





مشاركة رامى مالك فى الفيلم تأتى بعد حصده جائزة أفضل ممثل ضمن حفل أكاديمية الاوسكار عن دوره المميز فى فيلم bohemian rhapsody، وترشيحه لأكثر من فيلم كبير.





دعا منتجو No Time to die ، الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، لحضور العرض الخاص للفيلم الذي سيقام في مدينة هوليوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية بتاريخ العرض الجديد.



