ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

ريلمي تكشف عن هاتف غامض بمعالج Snapdragon 888 وبطارية 5000 مل أمبير

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:59 م
ريلمى تكشف عن هاتف
ريلمى تكشف عن هاتف غامض بمعالج Snapdragon 888
Advertisements
ندى على
كشفت شركة ريلمى الصينية، عن صور لهاتف غامض لم تكشف عن اسمه، يحمل رقم كود RMX2202، حيث تم اعتماد الهاتف من قبل وكالة TENAA الصينية قبل إطلاقه خلال أيام قليلة، حيث من المفترض أن يصدر الهاتف يوم 12 فبراير المقبل.  

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف ريلمى الجديد سيأتي بشاشة قياس 6.8 بوصة، من نوع OLED ، ومعدل تحديث للشاشة 120 هرتز ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، بالإضافة إلى نوتش في أعلى شاشة الهاتف. 


Image result for Realme Race images leaked through TENAA listing

وسيأتى هاتف ريلمى القادم ب 4 كاميرات خلفية ستأتى الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل، بعدسة فائقة الاتساع إلى جانب كاميرات بمستشعرات للعمق والاتساع، مع كاميرا سيلفى دقة 20 ميجا بيكسل. 

Image result for Realme Race images leaked through TENAA listing

وسيعمل هاتف ريلمى القادم بمعالج من نوع Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، وهو أفضل معالج لهواتف الأندرويد فى 2021 ، مع 3 نسخ من  مساحة التخزين الداخلية سعة 128 و 256 و 512 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائى 12 جيجا بايت رام من نوع LPDDR5. 

Image result for Realme Race images leaked through TENAA listing

وسيحتوى هاتف ريلمى القادم على بطارية سعة 5000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 125 واط ، الأمر الذى سيجعل البطارية تشحن فى دقائق معدودة، كما سيعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11 . 



Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بدقة 50 ميجا بيكسل .. تسريبات تكشف إمكانيات كاميرا هاتف +OppoReno5 Pro

قبل أيام من إطلاقها.. مواصفات جديدة تكشف سعر ومواصفات هواتف Oppo Reno 5

ريلمي تستعد لإطلاق هاتف Realme Q2 بإمكانات مذهلة.. سعر ومواصفات

ببطارية 6000 مللى أمبير.. شاومى تكشف عن تحفة Redmi 9T .. مواصفات

ببطارية 5000 مللى أمبير.. فيفو تكشف مواصفات هاتف Vivo Y31

سامسونج تستعد لإطلاق تحفتها هاتف Galaxy A52 .. مواصفات

ترشيحاتنا

مستشار الرئيس: المتعافي من كورونا يمكن أن يصاب به مرة أخري خلال 6 أشهر

وفد رياضي سعودي يطير إلى قطر لحضور مونديال الأندية

دعاء للنبي يحفظ الإنسان من الأمراض

هل يمنعه كورونا..غموض موقف أبوتريكة من حضور مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ بكأس العالم والقنوات الناقلة

عوض تاج الدين: إصابات كورونا تشهد انخفاضا .. وكل اللقاحات المتداولة تؤدي لنفس الغرض

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقعات بطرح نيسان صني 2021 الشكل الجديد في مصر .. صور

مصدر مسئول: الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة يؤكد حرص مصر الدائم على تحقيق الوحدة.. صور

سيارة جاستين بيبر الجديدة من الخيال العلمي الى أرض الواقع..شاهد