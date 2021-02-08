ريلمي تكشف عن هاتف غامض بمعالج Snapdragon 888 وبطارية 5000 مل أمبير

كشفت شركة ريلمى الصينية، عن صور لهاتف غامض لم تكشف عن اسمه، يحمل رقم كود RMX2202، حيث تم اعتماد الهاتف من قبل وكالة TENAA الصينية قبل إطلاقه خلال أيام قليلة، حيث من المفترض أن يصدر الهاتف يوم 12 فبراير المقبل.





وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف ريلمى الجديد سيأتي بشاشة قياس 6.8 بوصة، من نوع OLED ، ومعدل تحديث للشاشة 120 هرتز ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، بالإضافة إلى نوتش في أعلى شاشة الهاتف.













وسيأتى هاتف ريلمى القادم ب 4 كاميرات خلفية ستأتى الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل، بعدسة فائقة الاتساع إلى جانب كاميرات بمستشعرات للعمق والاتساع، مع كاميرا سيلفى دقة 20 ميجا بيكسل.









وسيعمل هاتف ريلمى القادم بمعالج من نوع Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، وهو أفضل معالج لهواتف الأندرويد فى 2021 ، مع 3 نسخ من مساحة التخزين الداخلية سعة 128 و 256 و 512 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائى 12 جيجا بايت رام من نوع LPDDR5.









وسيحتوى هاتف ريلمى القادم على بطارية سعة 5000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 125 واط ، الأمر الذى سيجعل البطارية تشحن فى دقائق معدودة، كما سيعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11 .











