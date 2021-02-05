رسميا.. ريلمي تطلق هاتفي Realme X7 و X7 Pro.. سعر والمواصفات

أطلقت شركة ريلمي Realme، عن سلسلة X7 في الصين في سبتمبر الماضي، واليوم، أعلنت الشركة الصينية عن إطلاق تشكيلة الهواتف بالهند، والتي تضم ثلاثة طرازاين هما Realme X7 و Realme X7 Pro.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يقدم هاتفي Realme X7 و Realme X7 Pro، دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، إلى جانب كاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميجابكسل.





مواصفات Realme X7 Pro





يعمل هاتف Realme X7 Pro، بواسطة معالج من نوع Dimensity 1000+، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.





وتزود ريلمي هاتف Realme X7 Pro، بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، ووحدات فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب مستشعران بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو والعمق، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 32 ميجابيكسل.













ويأتي هاتف Realme X7 Pro، بشاشة بقياس 6.55 بوصة، من نوع Super AMOLED، مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة، ويعمل هاتف ريلمي ببطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات، يتم شحنها بالكامل في 35 دقيقة.





سعر Realme X7 Pro





ويتوفر هاتف Realme X7 Pro، للبيع في الأسواق الهندية يوم 10 فبراير الجاري، ويمكن شراء الهاتف عبر متجر Flipkart، مقابل سعر 410 دولار أمريكي (أي ما يعادل 6,412 جنيها مصريا).





مواصفات Realme X7





يقدم هاتف Realme X7، شاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، ويعمل بواسطة معالج من نوع Dimensity 800U.





ويحتوي هاتف Realme X7، على بطارية بقوة 4300 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 50 وات، بينما يأتي مزودا بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منه بدقة 64 ميجابيكسل، إلى جانب عدسة فائقة الدقة بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.





ويتوفر هاتف Realme X7، للبيع في الأسواق الهندية في 12 فبراير الجاري، وسيتم بيعه عبر متجر Flipkart، مقابل سعر 275 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4301 جنيها مصريا)، لنسخة 6 + 128 جيجابايت، وأما خيار 8 + 128 جيجابيات يتوفر بسعر 300 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4692 جنيها مصريا).



