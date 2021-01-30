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تكنولوجيا

بسعر 3000 جنيه.. ريلمي تطلق النسخة العالمية من هاتف Realme 7

السبت 30/يناير/2021 - 02:01 م
هاتف Realme 7i
هاتف Realme 7i
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شيماء عبد المنعم
تتضمن سلسلة Realme 7، في أوروبا ثلاثة هواتف ذكية، هي Realme 7 و Realme 7 5G و Realme 7 Pro، وأضافت شركة ريلمي الصينية عضوًا رابعًا إلى التشكيلة يدعى Realme 7i.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، فإن هاتف  Realme 7i، ليس هو نفس الجهاز الذي أطلقته ريلمي في الهند وعدد قليل من الدول الآسيوية الأخرى خلال العام الماضي، ولكنه في الواقع هو هاتف Narzo 20 معاد تسميته.


وتعمل النسخة الأوروبية من هاتف Realme 7i، بواسطة معالج من نوع Helio G85، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.

ويأتي هاتف Realme 7i، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، بدقة 720 x 1600 بيكسل، بها نوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا ألأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل.

ولعشاق التصوير، يقدم هاتف Realme 7i، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 48 ميجابيكسل متصلة وحدتين الأولي فائقة الدقة والثانية للتصوير المكرو بدقة 8 و2 ميجابيكسل على التوالي، إلأى جانب فلاش LED.

ويحتوي هاتف Realme 7، على بطارية كبيرة بقوة 6000 مللى أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم Realme UI، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10.

ويتوفر هاتف Realme 7، في لونين هم الأزرق والفضي، وهو متاح للبيع على موقع ريلمي الأوروبي بسعر 159 يورو (أي ما يعادل 3,031 جنيها مصريا).


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