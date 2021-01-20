ريلمي تطلق هاتفي Realme C12 وRealme C20 بسعر منخفض.. صور

قدمت شركة ريلمي إصدارا خاصا من هاتف Realme C12، في شهر أغسطس الماضي بالهند، يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، وكانت الشركة الصينية قد أطلقت الإصدار الأساسي بسعة 3 + 32 جيجابايت.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتوفر الإصدار الأول من هاتف ريلمي Realme C12، بسعر حوالى 135 دولارا أمريكيا (أي مايعادل 2,123 جنيها مصريا)، بينما يأتي الإصدار الخاص بسعر 150 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 2359 جنيها مصريا).









وتوفر العلامة التجارية الصينية هاتف Realme C12، للبيع عبر متجرها الرسمي بالهند ومتجر Flipkart، بخيارين لونيين هما الأزرق والأبيض، في الهند اعتبارا من اليوم الأربعاء 20 يناير.





ويتم تشغيل هاتف Realme C12، بواسطة معالج من نوع Helio G35، وهو مزود بشاشة من نوع LCD عالية الدقة، بقياس 6.5 بوصة.









ويتميز هاتف Realme C12، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 13 ميجابكسل، ويأتي الهاتف الذكي أيضًا مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت في الخلف، ويحتوي على بطارية 6000 مللي أمبير في الساعة تستمد الطاقة من خلال منفذ شحن من نوع microUSB.





وفي الوقت نفسه الذي يكشف الفرع الهندي لشركة ريلمي عن إصدارا جديدا من هاتف Realme C12، يستعد نظيره الفيتنامي للإعلان عن هاتف C20.





ويتشابه هاتف Realme C20، مع جهاز C11، وسيأتي بلونين هم الأسود والأزرق، وسيتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة معالج من نوع Helio G35، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت.





وسيأتي هاتف Realme C20، بشاشة عالية الدقة بقياس 6.5 بوصة، وسيضم الهاتف كاميرتين كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية آحادية بدقة 8 ميجابيكسل، وسيحتوي على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 10 وات.





ويتوفر هاتف Realme C20، للبيع على موقع شركة التجزئة الفيتنامية FPTShop، بسعر حوالي 115 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 1808 جنيها مصريا).