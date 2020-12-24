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تكنولوجيا

رسميا.. ريلمي تطلق أحدث ساعاتها الذكية Watch S Pro.. السعر والمواصفات

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:59 م
ساعة ريلمي الذكية
ساعة ريلمي الذكية
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة ريلمي عن أحدث ساعتها الذكية تسمى Watch S Pro، إلى جانب إصدار آخر يدعى Watch S Master Edition وسماعة الرأس اللاسلكية Buds Air Pro Master Edition.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشف حدث الإطلاق عن الإصدار العادي من ساعة ريلمي Watch S، في الأسواق الهندية بسعر يعادل 135 دولارا أمريكيا، وسيتم طرحها للبيع اعتبارا من يوم الأثنين 28 ديسمبر الجاري، من خلال متجري ريلمي الرسمى بالهند ومتجر Flipkart. 


مواصفات Realme Watch S Pro:

يتم تشغيل ساعة Watch S Pro، بواسطة معالج من نوع  ARM Cortex-M4 ، مع نظام تشغيلي مخصص غير مسمى، تتشابه الساعة مع الإصدار العادي من ريلمي واتش اس ولكنها تمتاز بشاشة تعمل باللمس من نوع AMOLED ، بقياس 1.39 بوصة، وبدقة 454×454 بكسل مع سطوع تلقائي.

وتدعم الساعة الذكية أكثر من 100 وجه للساعة، ولديك خيار لتحميل صورتك المفضلة من الهاتف الذكي لاستخدامها كوجه للساعة.

وتم تصميم ساعة ريلمي الذكية Watch S Pro، بهيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ SUS316L، وتزن 63.5 جراما مع الأشرطة، والتي تأتي بخيارات من السيليكون والجلد بإجمالي أربعة ألوان هم: الأخضر والبني والأزرق والأسود، ولكن تباع الساعة مع الحزام السيليكوني باللون الأسود فقط، وباقي الأحزمة متاحة للبيع بشكل منفصل.

وتأتي ساعة Watch S Pro، مزودة بجهاز مراقبة معدل ضربات القلب وتحتوي أيضا على مستشعر SpO2 لقياس مستوى الأكسجين في الدم، ويمكن للساعة  تتبع ساعات نومك، بالإضافة إلى عد الخطوات، وتأتي مع 15 وضعا رياضيا، بما في ذلك وضع السباحة الجديد.

وأضافت ريلمي في جهازها القابل للارتداء ميزات أخرى مثل نظام GPS الثنائي الأقمار الصناعية، كما تأتي ساعة Watch S Pro، بميزة مقاومة الماء وفقا لمعيار 5ATM وتنبيهات الخمول وتذكير الشرب.

وكما تأتي ساعة ساعة Watch S Pro، مع ميزات الإخطارات الذكية وتنبيهات المكالمات الواردة والكاميرا والتحكم في الموسيقى، وتحتوي ساعة ريلمي على بطارية بسعة 420 مللي أمبير في الساعة، والتي توفر أسبوعين من التحمل.

وتتوفر ساعة ريلمي الجديدة في الهند مقابل سعر حوالي  135 دولار أمريكي، أي ما يعادل 2,125 جنيها مصريا.
Watch S Pro supports 15 sports modes and comes with camera and music controls
Watch S Pro supports 15 sports modes and comes with camera and music controls
Watch S Pro has a stainless steel case and the straps are offered in four colors
Realme Watch S Pro packs an AMOLED screen
Realme Watch S Pro packs an AMOLED screenRealme Watch S Pro packs an AMOLED screen
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