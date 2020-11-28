شاومي تعلن عن أول ساعة ذكية لـ ريدمي Redmi Watch.. فيديو

كشفت شركة، النقاب عن أولتأتي ضمن علامتها التجارية ريدمي Redmi، تحت عنوان ريدمي ووتش Redmi Watch، والتي تأتي بشكل مستطيل مع المجموعة المعتادة في الساعات الذكية من وظائف تتبع اللياقة ونبضات القلب والنوم.وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تمتاز ساعةالجديدة Redmi Watch، بسعر معقول حولي 45 دولارا أمريكيا ( أي ما يعادل 703 جنيها مصريا).وتأتي ساعة ريدمي ووتش Redmi Watch، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 1.4 بوصة، وبدقة 320×320 بكسل، مع طبقة للحماية من زجاج 2.5D. ويتوفر الجهاز القابل للارتداء في مجموعة رائعة من الألوان هي الأسود، والأبيض، والأزرق، مع أساور مصنوعة من السيليكون باللونين الأخضر، والوردي.وتوفر ساعة شاومي الذكية أكثر من 120 وجها يمكنك تغييرها باستخدام تطبيق "مي فيت Mi Fit"، ويمكنك أيضًا الحصول على مجموعة قياسية من أوضاع الرياضة لإبقائك نشطا، وتقترن Redmi Watch بتقنية البلوتوث 5.0، وتأتي أيضًا مع دعم لتقنية الاتصال القريب المدى NFC. كما تدعم ميزة مقاومة للماء والغبار حتى عمق 50 مترا، وتزن الساعة الذكية 35 جراما فقط.وتمتاز ساعة Redmi Watch، بعمر بطارية يصل حتى 7 أيام من الاستخدام العادي، و12 يوما عند تفعيل وضع توفير الطاقة. ويتغرق شحنها من 0% إلى 100 % ساعتين فقط.وتتوفر ساعة شاومي Redmi Watch، في الصين بسعر يعادل 45 دولارا أمريكيا ( أي ما يعادل 703 جنيها مصريا)، وسيبدأ شحنها اعتبارا من 1 ديسمبر المقبل.وإلى جانب الإعلان أول ساعات عملامة ريدمي التجارية كشفت شاومي أحدث هواتف سلسلة ريدمي نوت 9 في الصين، وهم Redmi Note 9 ونسختي الجيل الخامس 5G ، والإصدار الـ Pro .ويتوفر هاتف Redmi Note 9، بشاشة قياس 6.53 بوصة، من نوع LCD، وببطارية ضخمة سعة 6000 مللى أمبير، وبسعر يعادل 2400 جنيه، بينما يتوفر هاتف Redmi Note 9 Pro 5G، بشاشة قياس 6.67 بوصة، وبطارية كبيرة سعة 4820 مللى أمبير، بسعر يعادل 3850 جنيه، ويتوفر هاتف Redmi Note 9 5G ، بشاشة قياس 6.53 بوصة، من نوع LCD، وبطارية ضخمة سعة 5000 مللى أمبير، وبسعر يعادل 3100 جنيه.