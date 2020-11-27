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تكنولوجيا

شاومي تكشف عن تحفتها الجديدة Redmi Note 9 Pro 5G.. السعر و المواصفات.. صور

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:14 ص
شاومي تكشف عن تحفتها
شاومي تكشف عن تحفتها الجديدة Redmi Note 9 Pro 5G
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كريم جمال
كشفت شركة شاومي الصينية رائدة صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن أحدث إصداراتها وهو Redmi Note 9 Pro 5G، والعريب أنه لم يصل الأسواق الصينية بعد، إلا أن الشركة أكدت طرحه حلال أسواق بوفرة فى الأسواق، حيث سيصل المتاجر الرسمية بحلول 1 ديسمبر المقبل.

وبحسب جي إس إم آرينا التقني، جاء هاتف Redmi Note 9 Pro 5G بشاشة قياس 6.67 بدقة عرض Full HD Plus، ومعدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، مع طبقة حماية ضد الخدوش و الكسر من نوع Gorilla Glass 5، كما يمكنك وضع معدل التحديث على 6 أوضاع بداية من 30 حتى 120 هيرتز.

ومن ناحية الأداء جاء Redmi Note 9 Pro 5G بمعالج قوي من نوع Snapdragon 750G  يدعم تقنية إتصال الجيل الخامس 5G، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 6 و 8 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة وصول عشوائية سعة 128 و 256 جيجابايت، كما جاءت الذاكرة من نوع UFS 2.2 التى توفر أقصي سرعة فى نقل البيانات.

و لمحبي التصوير جاء Redmi Note 9 Pro 5G بكاميرا أساسية رباعية بدقة 108 و 8 و 2 و 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية دقة 16 ميجابيكسل لمكالمات الفيديو و إلتقاط صور السيلفي، فلاش قوي من نوع LED.

يحتوي Redmi Note 9 Pro 5G على بطارية كبيرة سعة 4820 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط من خلال منفذ شحن USB-C، أى أنه يستطيع الشحن من 0 حتى 100% فى 58 دقيقة فقط.

من ناحية السعر جاءت نسخة 128 جيجابايت مقابل 205 يورو أى ما يعادل 3850 جنيه، و 225 يورو لنسحة 256 جيجابايت أى بسعر 4200 جنيه.
شاومي تكشف عن تحفتها الجديدة Redmi Note 9 Pro 5G.. السعر و المواصفات.. صور
شاومي تكشف عن تحفتها الجديدة Redmi Note 9 Pro 5G.. السعر و المواصفات.. صور
شاومي تكشف عن تحفتها الجديدة Redmi Note 9 Pro 5G.. السعر و المواصفات.. صور
شاومي تكشف عن تحفتها الجديدة Redmi Note 9 Pro 5G.. السعر و المواصفات.. صور
شاومي تكشف عن تحفتها الجديدة Redmi Note 9 Pro 5G.. السعر و المواصفات.. صور
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