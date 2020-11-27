ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

شاومي تطلق رسميًا هاتفها Redmi Note 9 5G.. المواصفات والسعر.. صور

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:04 ص
شاومي تطلق رسميًا
شاومي تطلق رسميًا هاتفها Redmi Note 9 5G.. المواصفات و السعر
Advertisements
قسم التكنولوجيا
أعلنت شركة شاومي الصينية رسميًا عن إطلاق أحدث سلسلة من هواتفها الذكية وهي Redmi Note 9 فى الصين اليوم، من خلال النسخة العادية و الـ Pro منها، و ستصل السلسلة كاملة فى السوق الصينية أولًا بحلول يوم 1 ديسمبر المقبل.

وبحسب جي إس إم آرينا التقني، جاء هاتف Redmi Note 9 5G بشاشة قياس 6.53 بدقة عرض Full HD Plus، من نوع LCD مع طبقة حماية ضد الخدوش و الكسر من نوع Gorilla Glass 5.

ومن ناحية الأداء جاء Redmi Note 9 5G بمعالج قوي من نوع MediaTek Dimensity 800U chipset  يدعم تقنية اتصال الجيل الخامس 5G، أى أنه أسرع بما يعادل الضعف من شقيقه الأكبر الذى صدر العام الماضي، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 6 و 8 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة تخزن داخلية سعة 128 و 256 جيجابايت، كما جاءت الذاكرة من نوع UFS 2.2 التى توفر أقصي سرعة فى نقل البيانات.

ولمحبي التصوير جاء Redmi Note 9 5G بكاميرا أساسية  ثلاثية بدقة 48 و 8 و 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية دقة 13 ميجابيكسل لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي، فلاش قوي من نوع LED.

يحتوي Redmi Note 9 Pro 5G على بطارية ضخمة سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 22.5 واط من خلال منفذ شحن USB-C.

من ناحية السعر يبدأ من نسخة 166 يورو أى ما يعادل 3100 جنيه، و النسخة الأعلى مقابل 217 يورو أى بسعر 4100 جنيه.
شاومي تطلق رسميًا هاتفها Redmi Note 9 5G.. المواصفات والسعر.. صور
شاومي تطلق رسميًا هاتفها Redmi Note 9 5G.. المواصفات والسعر.. صور
شاومي تطلق رسميًا هاتفها Redmi Note 9 5G.. المواصفات والسعر.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

للفئة المتوسطة وبأسعار رخيصة.. أفضل هواتف من شاومي

أفضل هاتف فئة متوسطة.. 5 مميزات في شاومي Redmi K30S

تسريب صور ومواصفات هاتفي شاومي القادمين Redmi Note 9 5G و Note 9 Pro 5G

هذا الهاتف من شاومي يحصل على أندرويد 11.. تعرف على السعر والمواصفات

مزود ببطارية 5000 مللي أمبير.. مواصفات هاتف Redmi Note 9T من شاومي

بسعر خرافى وإمكانات جبارة.. شاومي تكشف مواصفات Redmi Note 9

ترشيحاتنا

تعرف على إجمالي إيرادات فيلم Tenet حول العالم

تامر أمين يغير موعد برنامجه بداية من الاثنين

سر حفظ آخر 10 آيات من سورة الكهف يوم الجمعة

الأهلي ضد الزمالك .. 10 معلومات عن نهائي القرن الأفريقي

اتفرج ببلاش.. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة نهائى إفريقيا بين الأهلى والزمالك

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 27-11-2020

Advertisements

3 قرارات عاجلة من الكاف بشأن نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك

ضباب وأمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية تحذر المواطنين

عروس تتفاجأ بهدية غير متوقعة في حفل الزفاف من صديق زوجها .. صور

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الأهلي اليوم

فيديو متداول .. ليفاندوفيسكي يدعم مصطفى محمد قبل نهائي أفريقيا

في حال حضور مرتضى منصور النهائي .. ما العقوبة المنتظرة على الزمالك

اتفرج ببلاش.. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة نهائى إفريقيا بين الأهلى والزمالك

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى إفريقيا والقنوات الناقلة

نهائي دوري أبطال إفريقيا.. طه الطوخي: أخلاق زمان لابد أن تكون حاضرة بين الأهلي والزمالك| فيديو

في عيد ميلاد شيرين سيف النصر.. حقيقة ظهورها بوزن زائد

نشرة الفن .. نقل إيناس جوهر إلى العناية المركزة .. وهاني شاكر وأحمد سعد في صدارة يوتيوب بـ يا بخته

في عيد ميلاد شيرين سيف النصر.. تعرف على عدد زيجاتها وحقيقة علاقتها بـ أحمد زكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوندا تستعد للكشف عن أيقونتها سيتي نسخة الهاتشباك.. السعر والمواصفات.. صور

10 صور من عرض مسرح مصر اليوم .. شاهد

اكتشاف هرمون في الجسم للتخلص من السمنة .. اعرف التفاصيل