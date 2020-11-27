شاومي تطلق رسميًا هاتفها Redmi Note 9 5G.. المواصفات والسعر.. صور

أعلنت شركة شاومي الصينية رسميًا عن إطلاق أحدث سلسلة من هواتفها الذكية وهي Redmi Note 9 فى الصين اليوم، من خلال النسخة العادية و الـ Pro منها، و ستصل السلسلة كاملة فى السوق الصينية أولًا بحلول يوم 1 ديسمبر المقبل.





وبحسب جي إس إم آرينا التقني، جاء هاتف Redmi Note 9 5G بشاشة قياس 6.53 بدقة عرض Full HD Plus، من نوع LCD مع طبقة حماية ضد الخدوش و الكسر من نوع Gorilla Glass 5.





ومن ناحية الأداء جاء Redmi Note 9 5G بمعالج قوي من نوع MediaTek Dimensity 800U chipset يدعم تقنية اتصال الجيل الخامس 5G، أى أنه أسرع بما يعادل الضعف من شقيقه الأكبر الذى صدر العام الماضي، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 6 و 8 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة تخزن داخلية سعة 128 و 256 جيجابايت، كما جاءت الذاكرة من نوع UFS 2.2 التى توفر أقصي سرعة فى نقل البيانات.





ولمحبي التصوير جاء Redmi Note 9 5G بكاميرا أساسية ثلاثية بدقة 48 و 8 و 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية دقة 13 ميجابيكسل لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي، فلاش قوي من نوع LED.





يحتوي Redmi Note 9 Pro 5G على بطارية ضخمة سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 22.5 واط من خلال منفذ شحن USB-C.



