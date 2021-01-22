بسعر 1600 جنيه.. ريلمي تطلق هاتف Realme C20 ببطارية كبيرة.. صور

طرحت شركة ريلمي Realme ، هاتفًا ذكيًا جديدًا ضمن مجموعة C ذات الأسعار المنخفضة، وسيطرح هاتف Realme C20 المنخفض التكلفة بمعالج من نوع Helio G35، مع بطارية كبيرة في أولى الأسواق وهي فيتنام.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف ريلمي Realme C20، بشاشة عالية الدقة بقياس 6.5 بوصة من نوع LCD ، تحتوي على نوتش أعلى منتصفها على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 5 ميجابيكسل.









وفي الجزء الخلفي من الجهاز، يوجد إعداد مربع مخصص للكاميرا الخلفية، حيث يقدم هاتف Realme C20، كاميرا أحادية بدقة 8 ميجابيكسل مصحوبة بفلاش LED، وعلى ظهر الجهاز يوجد أيضًا مكبر الصوت، بينما يحتوي الجزء السفلى من إطار الهاتف على منفذ قياس 3.5 مللميتر لسماعة الرأس، وميكروفون ومنفذ شحن microUSB.









ويحتوي هاتف Realme C20، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، ويعمل الهاتف الذكي بمعالج من نوع Helio G35، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت قابلة للتوسيع بشكل أكبر من خلال فتحة بطاقة microSD.









ويعمل هاتف ريلمي Realme C20 منخفض التكلفة، بنظام التشغيل أندرويد 10، ويتوفر للبيع في فيتنام بخيارين لونين هما الأسود والأزرق مقابل سعر 105 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 1,651 جنيها مصريا).









يذكر أن الفرع الهندي لشركة ريلمي كشف خلال الأيام الماضية، عن إصدار جديد من هاتف Realme C12، والذي يتوفر بسعر 150 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 2359 جنيها مصريا)، ويمتاز شاشة من نوع LCD عالية الدقة، بقياس 6.5 بوصة.





ويعمل هاتف Realme C12، بواسطة معالج من نوع Helio G35، ويحتوي على بطارية ضخمة بقوة 6000 مللي أمبير في الساعة تستمد الطاقة من خلال منفذ شحن من نوع microUSB.