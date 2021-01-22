ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بسعر 1600 جنيه.. ريلمي تطلق هاتف Realme C20 ببطارية كبيرة.. صور

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:03 م
هاتف ريلمي Realme
هاتف ريلمي Realme C20
Advertisements
شيماء عبد المنعم
طرحت شركة ريلمي Realme، هاتفًا ذكيًا جديدًا ضمن مجموعة C ذات الأسعار المنخفضة، وسيطرح هاتف Realme C20 المنخفض التكلفة بمعالج من نوع Helio G35، مع بطارية كبيرة في أولى الأسواق وهي فيتنام.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف ريلمي Realme C20، بشاشة عالية الدقة بقياس 6.5 بوصة من نوع LCD ، تحتوي على نوتش أعلى منتصفها على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 5 ميجابيكسل.


وفي الجزء الخلفي من الجهاز، يوجد إعداد مربع مخصص للكاميرا الخلفية، حيث يقدم هاتف  Realme C20، كاميرا أحادية بدقة 8 ميجابيكسل مصحوبة بفلاش LED، وعلى ظهر الجهاز يوجد أيضًا مكبر الصوت، بينما يحتوي الجزء السفلى من إطار الهاتف على منفذ قياس 3.5 مللميتر لسماعة الرأس، وميكروفون ومنفذ شحن microUSB.

Realme C20

ويحتوي هاتف Realme C20، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، ويعمل الهاتف الذكي بمعالج من نوع Helio G35، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت قابلة للتوسيع بشكل أكبر من خلال فتحة بطاقة microSD.

Realme C20

ويعمل هاتف ريلمي Realme C20 منخفض التكلفة، بنظام التشغيل أندرويد 10، ويتوفر للبيع في فيتنام بخيارين لونين هما الأسود والأزرق مقابل سعر 105 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 1,651 جنيها مصريا).


يذكر أن الفرع الهندي لشركة ريلمي كشف خلال الأيام الماضية، عن إصدار جديد من هاتف Realme C12، والذي يتوفر بسعر 150 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 2359 جنيها مصريا)، ويمتاز شاشة من نوع LCD عالية الدقة، بقياس 6.5 بوصة.

ويعمل هاتف Realme C12، بواسطة معالج من نوع Helio G35، ويحتوي على بطارية ضخمة بقوة 6000 مللي أمبير في الساعة تستمد الطاقة من خلال منفذ شحن من نوع microUSB.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أرخص هاتف 5G.. ريلمي تطلق Realme 7 5G بمعدل تحديث للشاشة 120 هرتز

أفضل 4 هواتف حصلت على نظام التشغيل أندرويد 11.. تعرف عليها

بسعر 5000 جنيه.. تعرف على أفضل هواتف الفئة المتوسطة 2020

أفضل 4 هواتف بمواصفات عالية وسعر رخيص 2020

بسعر 1700 جنيه.. جيونى تطلق هاتف K30 Pro الشبيه بـ هواوي ميت 30 برو.. صور

أبرزهم سامسونج.. أفضل موبايل في حدود 5000 إلى 6000 موديل 2020

ترشيحاتنا

بملابس غير تقليدية.. شاهد أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي

أعراض السكتة الدماغية.. ونوع خطير يهمله الكثيرون

أستاذ أمراض صدرية: أعداد المصابين بكورونا في تزايد ولا صحة لانخفاض الإصابات.. فيديو

الصحة تقدم 5 إرشادات لغسيل الملابس في زمن كورونا

ونش متعطل واتهامات بالإهمال ..التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة سقطت عليها مخلفات بناء من الطابق الـ11 ببنها

تمهيدا لعودة الطيران.. صحيفة روسية: كورونا لم تؤثر على السياحة فى مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض غير معروف يسبب الشلل إذا لم تكتشفه سريعا.. إليك الأعراض

ماذا سيحدث للجسم إذا توقفت عن تناول السكر تمامًا

أعراض السكتة الدماغية.. ونوع خطير يهمله الكثيرون