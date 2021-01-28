المواصفات الكاملة لهاتفي ريلمي Realme X7 وX7 Pro قبل إطلاقهما رسميا.. صور

تستعد شركة ريلمي لإطلاق هاتفي Realme X7 و X7 Pro اللذان تم تقديمهما في شهر سبتمبر الماضي، في الهند يوم 4 فبراير المقبل، وسيتم بث حدث الإعلان على قناة الشركة الرسمية على يوتيوب وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي بدءًا من الساعة 12:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.









وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena " التقني، سيتم تشغيل واحدًا على الأقل من الهاتفين الذكيين اللذان من المرتقب إطلاقهما قريبا في الهند بواسطة معالج من نوع Dimensity 800U، حيث من المحمتمل أن يكون هاتف ريلمي X7 وسيكون أول هاتف يعمل بهذا النوع من المعالجات في الدولة الآسيوية.



















وتشير صورة نشرها الرئيس التنفيي لشركة ريلمي بالهند، إلى أن الإصدار العادي من سلسلة Realme X7، سيكون عبارة عن جهاز V15 5G معاد تسميته ومدعوم بشرائح Dimensity 800U، والذي تم الإعلان عنه في الصين في وقت سابق من هذا الشهر.









ومن المتوقع أن يأتي البديل الهندي Realme X7 بشاشة بقياس 6.4 بوصة، من نوع Super AMOLED، وبدقة FullHD +، مع قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة، إلى جانب كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 16 ميجابكسل، وبطارية بقوة 4310 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 50 وات.



















ومن ناحية أخرى، يتميز الإصدار الصيني من هاتف X7 بكاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 32 ميجابكسل، ويحتوي على مستشعر عمق إضافي 2 ميجابكسل، ويعمل بقوة بطارية تبلغ 4300 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات.









وعند الحديث عن الإصدار المتميز، فمن المتوقع أن يحصل هاتف X7 Pro على بعض التغييرات، من بينها شاشة من نوع Super AMOLED، بمعدل تحديث عال قدره 120 هرتزا في الثانية، وبدقة FullHD+، بالإضافة إلى كاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، وسيعمل بواسطة معالج من نوع Dimensity 1000+.









ويمتاز هاتف Realme X7 Pro المقرر إطلاقه في الهند قريبا، بقارئ بصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة، وسيحتوي على بطرية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 65 وات.







