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تكنولوجيا

6 هواتف من ريلمي تحصل على أندرويد 11.. تعرف عليها

الأحد 31/يناير/2021 - 03:00 م
ريلمي
ريلمي
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شيماء عبد المنعم
أتاحت شركة ريلمي Realme، برنامج الإصدار التجريبي لواجهة المستخدم الأحدث التابعة لها Realme UI 2.0، لستة هواتف ذكية في الهند، حسبما ذكر موقع "gsmarena" التقني.


ووفقا للموقع، فإن واجهة المستخدم Realme UI 2.0، تعتمد على نظام التشغيل الأحدث من جوجل "أندرويد 11"، ويمكن لمالكي أجهزة ريلمي الستة المهمتمين بالوصول إلى واجهة النظام الجديدة اتخاذ الخطوات التالية:




1. الذهاب إلى قائمة الإعدادات Settings.

2. النقر على خيار تحديث النظام Software Update.

3. اضغط فوق رمز الترس في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، ثم على الإصدار التجريبي، ثم قم بإرسال المعلومات المطلوبة.


وبعد إكمال هذه الخطوات وقبول طلبك، ستتلقى ملف التحديث عن بعد OTA على جهازك، ولكن توفر شركة ريلمي عددا محدودا من الإصدار التجربيي لواجهة المستخدم Realme UI 2.0 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 11.


وتوفر ريلمي الوصول المبكر لواجهة المستخدم Realme UI 2.0، حيث يمكن لمالكي الهواتف الستة التالية الاستمتاع بنظام التشغيل أندرويد 11 على أجهزتهم:

1. هاتف Realme 6.

2. هاتف Realme C12. 

3. هاتف Realme C15.

4. هاتف Realme X2.

5. هاتف Realme X3.

6. هاتف Realme X3 SuperZoom.


جدير بالذكر أن بنية الوصول المبكر لواجهة المستخدم Realme UI 2.0، التي ستتلقاها على هاتفك الذكي لن تكون مستقرة مثل الإصدارات الرسمية، وقامت ريلمي بتفصيل بعض المشكلات المعروفة.
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