أموال حقيقية.. جوجل تتيح تطبيقات المقامرة والمراهنات في 15 دولة

يوفر التغيير القادم في سياسات متجر جوجل بلاي Google Play، التطبيقات الخاصة بالمقامرة والمراهنة على هواتف أندرويد والتي تستخدم أموالًا حقيقية في 15 دولة أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أفاد تقرير نشره موقع 9to5Google بأن تطبيقات ممارسة لعبة القمار عبر متجر جوجل متوفرة حاليا في أربع دول فقط هي: البرازيل وفرنسا وأيرلندا والمملكة المتحدة.









ووفقًا لسياسة جوجل الجديدة، ستوفر عملاقة التقنية التطبيقات الخاصة بممارسة لعب القمار بنقود حقيقية في هذه الدول بدءا من الأول من مارس المقبل وهي " أستراليا، وبلجيكا، وكندا، وكولومبيا، والدنمارك، وفنلندا، وألمانيا، واليابان، والمكسيك، ونيوزيلندا، والنرويج، ورومانيا، وإسبانيا، والسويد، والولايات المتحدة الأمريكية".





وستفرض "جوجل" مجموعة من القيود لكل دولة على نوع المقامرة عبر الإنترنت القانونية، حيث تسمح بعض البلدان لألعاب الكازينو على الإنترنت والمراهنات الرياضية واليانصيب ورياضات الفانتازيا اليومية، وبعضها سيكون أكثر تقييدًا.





وتعد بعض القيود معقدة، فمعظم الدول لا تسمح بممارسة بألعاب اليانصيب إلا إذا كانت تديرها الحكومة، ولكن بعض الدول الأخرى مثل المملكة المتحدة، ليس لديها هذا القيد، وكما هو الحال فإن ما هو مسموح به في دولة ما يختلف على أساس كل دولة على حدة.





كما سيتعين على المطورين الراغبين في إصدار تطبيق للعبة المقامرة عبر متجرها "جوجل بلاي"، أن يحصل على ترخيصا قانونيا مع مراعاة مجموعة القوانين واللوائح التي تسمح بأنواع معينة من المقامرة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة.



