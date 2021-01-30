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تكنولوجيا

جوجل تتيح الترجمة الفورية دون الاتصال بالإنترنت لتطبيقها Google Lens

السبت 30/يناير/2021 - 07:02 ص
جوجل تتيح الترجمة
جوجل تتيح الترجمة الفورية دون بإنترنت لGoogle Lens
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ندى على
أطلقت شركة جوجل الأمريكية، تحديثا مهما سيتيح لمستخدمى تطبيق Google Lens ترجمة النصوص للغات المختلفة، على الفور دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، وذلك على جميع هواتف أندرويد . 

وبحسب موقع 9to5Google فإن جوجل ستتم طرح دعم الترجمة فى تطبيق Google Lens للمستخدمين دون اتصال، وذلك بمجرد تلقي التحديث، والقيام بتحميله. 

ويجب على المستخدمين الذين يريدون القيام بترجمة النصوص للغات المختلفة على تطبيق Google Lens القيام بتحميل تحديث اللغة المطلوبة بالضغط على جانب الشاشة على خانة "تحديد اللغة"، وسيؤدى الضغط عليها إلى تحميل حزمة اللغة المعنية للترجمات في وضع عدم الاتصال. 

ويشبه التحديث الذى أطلقته جوجل فى تطبيق Google Lens إلى ميزة الترجمة الفورية في Google Translate ، حيث يؤدى  التحديث إلى الترجمة التلقائية للنص المحدد بمجرد توجيه الكاميرا إليه، حيث لا توجد حاجة للضغط على الزر لالتقاط صورة ثابتة. 

ويتوفر تحديث الترجمة بلا اتصال في Google Lens على هواتف أندرويد ، ويمكن تحميل التطبيق من خلال متجر جوجل  Play Store . 

وكانت شركة جوجل قد أدخلت تغييرا على متجر تطبيقاتها "جوجل بلاي"، والذي يسمح لمستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد"، بمعرفة وقت تشغيل التطبيق، ويمكن أن يساعد ذلك في التأثير على قرار الشراء، أو إذا كنت تعاني من نقص المساحة، أو على التطبيقات التي ربما تريد حذفها.
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