جوجل تتيح الترجمة الفورية دون الاتصال بالإنترنت لتطبيقها Google Lens

أطلقت شركة جوجل الأمريكية، تحديثا مهما سيتيح لمستخدمى تطبيق Google Lens ترجمة النصوص للغات المختلفة، على الفور دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، وذلك على جميع هواتف أندرويد .





وبحسب موقع 9to5Google فإن جوجل ستتم طرح دعم الترجمة فى تطبيق Google Lens للمستخدمين دون اتصال، وذلك بمجرد تلقي التحديث، والقيام بتحميله.





ويجب على المستخدمين الذين يريدون القيام بترجمة النصوص للغات المختلفة على تطبيق Google Lens القيام بتحميل تحديث اللغة المطلوبة بالضغط على جانب الشاشة على خانة "تحديد اللغة"، وسيؤدى الضغط عليها إلى تحميل حزمة اللغة المعنية للترجمات في وضع عدم الاتصال.





ويشبه التحديث الذى أطلقته جوجل فى تطبيق Google Lens إلى ميزة الترجمة الفورية في Google Translate ، حيث يؤدى التحديث إلى الترجمة التلقائية للنص المحدد بمجرد توجيه الكاميرا إليه، حيث لا توجد حاجة للضغط على الزر لالتقاط صورة ثابتة.





ويتوفر تحديث الترجمة بلا اتصال في Google Lens على هواتف أندرويد ، ويمكن تحميل التطبيق من خلال متجر جوجل Play Store .



