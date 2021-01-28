مترجم فوري في متناول يديك.. أفضل 10 تطبيقات ترجمة مجانية لأندرويد

يبحث الجميع عن أفضل تطبيقات للترجمة على الإنترنت، على الرغم من أن تطبيق جوجل يحتل صدارة تلك القائمة إلا أن إمكانياته لا تناسب الكثيرين، ويتضمن متجر جوجل بلاي بعضا من أفضل تطبيقات الترجمة المخصصة لهواتف أندرويد ، لذا إذا كانت لا تجيد اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها، نقدم إليك فيما يلي أفضل تطبيقات الترجمة الفورية المجانية لهاتفك الأندرويد.









1. تطبيق ترجمة جوجل Google Translate:





يحتل تطبيق ترجمة جوجل صدارة أفضل تطبيقات الترجمة لهواتف أندرويد، فهو يدعم عدد ترجمة كبير من اللغات دون الحاجة إلى الإتصال بالإنترنت، ويمتاز التطبيق بترجمة النصوص والصوتيات، كل ما عليك فعله هو تنزيل حزمة اللغة التي تريد الترجمة إليها، عند اتصالك بالإنترنت لأول مرة.





2. تطبيق iTranslate:





يتيح لك تطبيق iTranslate الترجمة بين 90 لغة من بينها اللغة العربية، وإلى جتنب الترجمة النصية يوفر لك التطبيق إمكانية الترجمة الصوتية بأكثر من 100 لغة، والترجمة عبر الكاميرا لترجمة القوائم واللافتات لعشاق السفر.





3. تطبيق Microsoft Translator:





يتيح لك تطبيق الترجمة التابع لشركة مايكروسوفت الترجمة بدون إنترنت للترجمة بين الإنجليزية واي لغة اخرى بعد تحميل الحزمة الخاصة بها، ويدعم 42 لغة، إلى جانب الترجمة الفورية للمحادثات.





4. تطبيق Dict.cc:





يوفر تطبيق Dict.cc، مجموعة من اللغات والذي يمكنك استخدامه على هاتفك الأندرويد دون الحاجة للا تصال بالإنترنت.





5. تطبيق Linguee:





يقدم لك تطبيق Linguee، الكثير من الوظائف المجانية إلى جانب دعم الترجمة من العربية إلى العديد من اللغات والعكس في وضع عدم الاتصال بالإنترنت بالإضافة لوظيفة البحث.





6. تطبيق U-Dictionary:





يوفر تطبيق U-Dictionary، ترجمة فورية بين أكثر من 100 لغة إلى جانب دعم أكثر من 40 لغة دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، وترجمة 12 لغة من اللغات الشائعة عبر عدسة الكاميرا.





7. تطبيق Yandex:





يتيح لك تطبيق Yandex الروسي، التبديل والترجمة بين أكثر من 90 لغة مختلفة دون اتصال بالإنترنت، كما يمكنه الترجمة داخل التطبيقات من بينها واتساب.





8. تطبيق TripLingo:





يعد تطبيق TripLingo، مخصص لهواة السفر إلى الخارج حيث يوفر لهم ترجمة النصوص والصوت والصور الشائعة في عدد من التطبيقات المماثلة، ويمتاز بأدوات مثل آلة حاسبة ومحول للعملات.





9. تطبيق Naver Papago:





يدعم تطبيق Naver Papago، الذي تم تصميمه في كوريا الجنوبية، ترجمة فورية لأكثر من 13 لغة، وإلى جانب ترجمة جميع النصوص والعبارات بشكل فوري يعمل التطبيق دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.





10. تطبيق Dictionary Offline:





يعد قاموس Dictionary Offline، أحد أفضل تطبيقات الترجمة لهواتف أندرويد، والذي يتيح لك ترجمة وتعلم اللغة الأجنبية المفضلة لديك دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، إلى جانب زر الإستماع لتعلم كيفية نطق هذه الكلمات.