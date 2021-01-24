مؤشرات بـ جوجل بلاي تتيح لك تحديد تطبيقات تستحق الحذف .. تفاصيل

أدخلت شركة جوجل Google الأمريكية، تغييرا بسيطا على متجر تطبيقاتها جوجل بلاي Play، والذي يسمح لمستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد بمعرفة وقت تشغيل التطبيق.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "express" البريطانية، بدأت عملاقة التقنية الأمريكية في إظهار اتجاه أي تطبيق معين سواء كان ذلك في الإقبال على استخدامه في الوقت الحالي أو انخفاض إقبال المستخدمين عليه، ويمكن أن يساعد ذلك في التأثير على قرار الشراء، أو إذا كنت تعاني من نقص المساحة، أو على التطبيقات التي ربما تريد حذفها.









وعلى عكس منافساتها آبل، كشفت شركة جوجل عن المزيد من البيانات حول التطبيقات في متجرها مقارنة بمتجر آب ستور App Store، على سبيل المثال، يعرض "بلاي" تقديرًا إجماليًا لعدد تنزيلات التطبيقات، بينما لا يشير متجر تطبيقات آيفون أرقام التنزيلات على تطبيقاته.





وبالإضافة إلى أرقام التنزيلات، صنفت جوجل أيضا تطبيقاتها بناء على الأكثر شعبية بين المستخدمين، ولكن لما يجلب هذا التصنيف علامات تبويب للترتيب، حيث من الصعب معرفة ما إذا كانت شعبية التطبيق تزاد أو يتم تصنيفه وفقا لأقبال قديم.





ويأتي الرمز الجديد، الذي يظهر كسهم يرتفع إلى أعلى يمين الشاشة أو ينخفض ​​إلى أسفل اليمين، يمكنك من معرفة ما إذا كان أحد التطبيقات ضمن قائمة أفضل 10 تطبيقات أم لا وذلك بناءً على ما إذا كان يكتسب شعبية أو يفقدها.





وعلى الرغم من أن هذا قد لا يكون مهمًا بشكل كبير بالنسبة للتطبيقات المجانية، والتي تعتبر منخفضة التزيلات أو قد يقوم مستخدميها بحذفها بعد تجربتها، ولكن يساعد التغيير الجديد أولئك الذين يقومون بتحديد ما إذا كانوا يريدون إنفاق الأموال على أحد التطبيقات المدفوعة أم لا يجدونها مفيدة بشكل خاص.



