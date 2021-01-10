ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أفضل 5 تطبيقات وألعاب على جوجل بلاي لهذا الأسبوع

الأحد 10/يناير/2021 - 02:00 م
جوجل بلاي
جوجل بلاي
Advertisements
شيماء عبد المنعم
يقدم موقع "androidauthority" التقني، كل أسبوع مجموعة من أفضل التطبيقات والألعاب المميزة لهواتف أندرويد والموجودة على متجر تطبيقات الأندرويد جوجل بلاي "Google Play" لهذا الأسبوع، من بينها تطبيقات مفيدة وأخرى لإدارة الهاتف الذكي، وأيضا بعض الألعاب الممتعة.

1. تطبيق OnePlus Health:

يعد OnePlus Health، هو التطبيق المصاحب لسوار اللياقة البدنية من وان بلس والتي لم يتم إطلاقها بعد، يتميز التطبيق بالعديد من ميزات اللياقة البدنية مثل Fitbit، حيث يمكنه تتبع بياناتك الصحية وتمارينك ومعدل ضربات قلبك وتتبع ساعات نومك، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحتوي على وظائف تسمح لك بالعديد من الأشياء مثل مزامنة الإشعارات.

2. لعبة Asdivine Saga :

هي أحدث لعبة في سلسلة Asdivine طويلة الأمد من Kemco، تدور أحدثها حول قصة البطل Vyse الذي يحاول اكتشاف الشر الكامن وراء الكواليس في العالم، تأتي اللعبة بخريطة للعالم مع ميكانيكا قتالية بدورها، والعديد من الأبراج المحصنة والمدن لاستكشافها، اللعبة مجانية ولكن يمكنك دفع حوالي 6.99 دولار للاستمتاع باللعبة بدون إعلانات.

3. تطبيق iProVPN:

هو تطبيق شبكة افتراضية خاصة، يضم بعض الميزات من بينها عدم الاحتفاظ بالسجلات وخوادم في أكثر من 20 دولة (150 في المجموع)، بالإضافة إلى تشفير AES 256 بت ومجموعة من الميزات الأخرى، لا يوجد إصدار مجاني من التطبيق، ولكن يمكنك الحصول على نسخة تجريبية مجانية لمدة شهر.

4. لعبة Stella Arcana:

هي لعبة من نوع تقمص الأدوار كثيفة اللاعبين على الإنترنت MMORPG، تضم الكثير من الأشياء المعتادة والمرغوبة مثل عالم مفتوح كبير،  والقدرة على اللعب بطرق مختلفة مع لاعبين آخرين، وتتضمن بعض النقاط البارزة فيها قصة أكثر وضوحًا من العديد من المنافسين، والقدرة على الاحتفاظ بالحيوانات الأليفة بمنزلك، وآليات القتال اللائقة. 

5. تطبيق AirMusic:

هو تطبيق يتيح لك دفق الوسائط المحلية الخاصة بك إلى أي جهاز بواسطة هاتفك الأندرويد بما في ذلك أجهزة آبل AirPlay، كما أنه يدعم مشغلات الوسائط الرقمية Roku و جهاز أمازون Fire TV و Chromecast و Heos و SONOS وحتى DLNA و UPnP، ويعمل التطبيق أيضًا مع تدفق الموسيقى ولتشغيله ستحتاج إلى نظام التشغيل أندرويد 10.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لازم تجربها.. أفضل 5 تطبيقات وألعاب لهواتف أندرويد هذا الأسبوع

في 3 خطوات.. يمكنك تغيير لغة تطبيق تويتر

أبرزها AppLocker.. أفضل 5 تطبيقات وألعاب لهواتف أندرويد وآيفون لهذا الأسبوع

أفضل تطبيقات مجانية وآمنة لهواتف أندرويد

أفضل 5 تطبيقات وألعاب على "جوجل بلاي" لهذا الأسبوع

أخبار التكنولوجيا.. شروط إجبارية من واتساب ومقابل الرفض حذف التطبيق.. هاتف أوبو الخارق Find X3 يجلب معالج Snapdragon 888

ترشيحاتنا

اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المرعب .. تفاصيل

آثار مزيفة وفيلا إيجار.. ضبط عصابة تنصب على المواطنين في الجيزة بحيلة جديدة

أزمة حادة بين اتحاد الكرة وشركة الـVAR فى الدورى.. تفاصيل

وزير الكهرباء عن أخطاء الفواتير: لا أنكرها واللي له حق هياخده

بعد قرار تعيينه.. حسام غالي يستخرج كارنيه عضوية مجلس النواب 2021

حقيقة استقالة الحكومة بسبب انعقاد البرلمان الجديد.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار بى واى دى f3 بعد الزيادة الأخيرة في مصر

شاهد.. أقارب الفنان هادي الجيار ينتظرون خروج جثمانه أمام مستشفى الهرم

ملفتة ومثيرة للجدل.. 10 صور تكشف عن إطلالات مريم أوزرلي