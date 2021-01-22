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تكنولوجيا

خبر غير سار لأصحاب هواتف هواوي.. جوجل ستوقف هذه الأجهزة تماما

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:21 ص
خبر غير سار لأصحاب
خبر غير سار لأصحاب هواتف هواوي.. جوجل ستوقف هذه الأجهزة
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قسم التكنولوجيا
يبدو أن مسلسل المنافسة و الصراع بين هواوى الصينية و جوجل الأمريكية يقترب من الفصل الأخير، حيث تنوي الأخيرة القيام بخطوة جديدة من شأنها القضاء على الكثير من الهواتف الذكية حول العالم.

و بحسب جي إس إم آرينا التقني، تبين أن جوجل ستطرح خدمة الرسائل المشفرة على الهواتف العاملة بنظام أندرويد لأول مرة، إلا أنها لن تعمل نهائيًا إلا على الهواتف المعتمدة و الموثوق فيها.

الأمر الذى يعني قبلة الوداع لهواتف هواوى التى لاتحمل خدمات جوجل، وبالتالى توقفها عن العمل فى المستقبل القريب، وذلك عقب تدشين الجيل الجديد من الرسائل النصية القصيرة، التى ستكون أساسية فى أنظمة أندرويد المقبلة.

وربما يرجع سبب هذه الميزة الآمنة الجديدة من رسائل "غوغل"، هو أن الشركة الأمريكية تخطط لأن توقف عمل جميع الأجهزة غير الموثوقة والتي تتضمن تطبيقات مشبوهة.

و فسر الخبراء هذه الخطوة بأنها إجراء غير صريح من جوجل تجاه هواوى، من أجل إيقافها تمامًا و إبعادها بشكل غير مباشر عن دعم خدماتها، مما يرجح ظهور نظام هواوى الخاص بها من جديد.

جدير بالذكر أن الإجراء الجديد من جوجل سيبدأ تطبيقه مع حلول 31 مارس المقبل، بحسب أحدث التسريبات.
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