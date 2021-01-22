خبر غير سار لأصحاب هواتف هواوي.. جوجل ستوقف هذه الأجهزة تماما

وربما يرجع سبب هذه الميزة الآمنة الجديدة من رسائل "غوغل"، هو أن الشركة الأمريكية تخطط لأن توقف عمل جميع الأجهزة غير الموثوقة والتي تتضمن تطبيقات مشبوهة.





و فسر الخبراء هذه الخطوة بأنها إجراء غير صريح من جوجل تجاه هواوى، من أجل إيقافها تمامًا و إبعادها بشكل غير مباشر عن دعم خدماتها، مما يرجح ظهور نظام هواوى الخاص بها من جديد.



