اعرف كلمة سر الواي فاي بكل سهولة.. ميزة جديدة في تحديث أندرويد 12

ما هي كلمة سر الواى فاي؟، لطالما سمعنا هذه الجملة و رددناها كثيرًا ىف أماكن عدة، إلا أن مستخدمي نظام أندرويد الأكثر إنتشارًا فى العالم على موعد مع ميزة جديدة، ستجعلهم يحصلون على "باسورد" الواى فاي بكل سهولة عبر هذا التحديث الجديد.





و بحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، سيتيح تحديث أندرويد 12 الجديد ميزة مشاركة كلمة سر الواى فاي مع الأجهزة القريبة من جهازك، بشرط أن يكون جهازك متصلًا بالـ "راوتر" الخاص بك.





و للعلم فهذه الميزة ليست وليدة اللحظة، حيث تقدمها أجهزة آبل مثل آيفون و ىيباد العاملة بنظام ios من سنوات عدة، بينما كانت تفتقر إليها الأجهزة العاملة بنظام أندرويد.





أما المستخدمين الحاليين لـ أندرويد من أصحاب الهواتف العاملة بنظام أندرويد 10، يستطيعون مشاكرة كلمة سر الواى فاي فقط عبر أكواد QR " باركود"، أما التحديث الجديد لأنظمة أندرويد سيتيح مشاركتها مباشرةً بشرط قربها من الهاتف الأساسي المتصل بالـ راوتر.





و لم يكشف حتي الآن عن الطريقة التى ستتم بها مشاركة كلمة السر، إلا أن المتاح فقط من قبل جوجل أنها ستتم عبر الأجهزة القريبة فقط، و من المنتظر أن يصدر أندرويد 12 فى شهر فبراير المقبل من خلال نسخة المطورين، على أن يتم طرحها لباقي المستخدمين تباعًا.



