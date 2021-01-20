لا يعرفها الكثيرون.. أفضل محركات بحث آمنة ومنافسة لجوجل كروم

يعتبر محرك البحث جوجل كروم هو المحرك الأشهر والأكثر استخداما على الإطلاق، حيث يحقق 5 مليارات عملية بحث يومية، ولكنه بالطبع ليس الأكثر أمانا وذلك بحسب الكثير من الخبراء والباحثين.





وكشف باحثون فى مجال الأمن الإلكترونى فى شركة Kaspersky ، منذ أيام أنه تم استهداف أكثر من 20 مليون مستخدم لمحرك البحث جوجل كروم، من خلال عدد من الامتدادات لإرسال راوبط وبرامج خبيثة لاختراق المستخدمين، ووجدوا أن العامل المشترك فى كل المستخدمين الذين تم استهدافهم وجود علامة واحدة وهى أن جوجل كروم يعمل ببطء فى معظم هذه الأجهزة.





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وبحسب موقع فإن هناك محركات بحث آمن للغاية وتحتوى على الكثير من الميزات المهمة بالإضافة إلى توفير الحماية الكبيرة من الاختراق، ولكن على الرغم من ذلك فإن الكثي من المستخدمين لا يعرفوها، ومن هذه المحركات :





محرك البحث DuckDuckGo





ووصل DuckDuckGo ، إلى أكثر من 100 مليون عملية بحث يومية عليه، ويوفر المحرك حماية شديدة لمستخدميه تجعله لا يشارك بياناتهم مع الشركات المعلنة، ويوفر خدماته على تطبيقات الهواتف الذكية على نظامى Android و iOS ، بالإضافة إلى امتداد Chrome المخصص.

وكان جاك دوروسي، المؤسسس والمدير التنفيذى لموقع تويتر، قد قال إنه يحب أن يستخدم محرك DuckDuckGo ، وإنه أصبح محرك البحث الرئيسي بالنسبة له منذ فترة الآن وهذا التطبيق أفضل كثيرا من التطبيقات الأخرى مثل جوجل.





محرك البحث Vivaldi





ويوفر محرك البحث Vivaldi أفضل خيار لمستخدمى شبكة الإنترنت الذين يقومون بالبحث على شئ متشعب ويحتاجون إلى فتح نوافذ عديدة ويقوم المحرك بتنظيم عملية فتح النوافذ الكثيرة حتى لا يتوه المستخدم بين كل النوافذ المفتوحة.





محرك البحث Ecosia





ويعد محرك بحث Ecosia محرك فريد يستخدم أرباحه في زراعة الأشجار، وتحتوي الصفحة الرئيسية به على عداد مباشر يوضح عدد الأشجار التي قام المستخدمون بزراعتها، والميزة الأهم به أن جميع عمليات البحث مشفرة ولا تباع للمعلنين.





محرك البحث SeaMonkey





ومحرك البحث SeaMonkey لا يعتبر من المحركات المشهورة مثل Google Chrome وFirefox ويتميز باحتوائه على خاصيات مثل الإيميل و أدوات لتحرير HTML و الشات و أدوات لتطوير الويب.



