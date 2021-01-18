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تكنولوجيا

منافس كروم.. محرك بحث شهير يتخطى 100 مليون عملية بحث يوميا

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:03 م
محرك بحث شهير يتخطي
محرك بحث شهير يتخطي 100 مليون عملية بحث يوميا
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ندى على
فى رقم قياسي جديد، وصل محرك البحث الشهير والمنافس لمحرك جوجل كروم، DuckDuckGo ، إلى أكثر من 100 مليون عملية بحث يومية عليه، حيث يتميز المحرك بتوفيره للخصوصية الشديدة وعدم مشاركة بيانات المستخدمين. 

وبحسب موقع  ZDNet فإن محرك البحث DuckDuckGo ينافس الكثير من محركات البحث الأخرى وعلى رأسهم جوجل كروم، حيث يوفر المحرك حماية شديدة لمستخدميه تجعله لا يشارك بياناتهم مع الشركات المعلنة، الأمر الذى جعل عددا كبيرا من الخبراء والمشاهير يوصون باستخدامه بدلا من المحركات الأخرى. 


ويأتي هذا الإنجاز بعد فترة من النمو المستمر الذي شهده المحرك  خلال العامين الماضيين، كما كان قد ازدهر منذ أغسطس 2020، عندما بدأ المحرك في جذب أكثر من 2 مليار عملية بحث شهريا بحث شهريًا بشكل منتظم. 

وعلى الرغم من أن جوجل كروم يحقق 5 مليارات عملية بحث يومية  إلا أن ما حققه محرك DuckDuckGo يعتبر طفرة كبيرة بالنسبة للمستخدمين الذين يبحثون عن بدائل. 

تأتي شعبية محرك  DuckDuckGo بعد أن توسع محرك البحث، حيث قام بتوفير خدماته على تطبيقات الهواتف الذكية على نظامى Android و iOS ، بالإضافة إلى امتداد Chrome المخصص.  

وكان جاك دوروسي، المؤسسس والمدير التنفيذى لموقع تويتر، قد قال إنه يحب أن يستخدم محرك DuckDuckGo ، وإنه أصبح محرك البحث الرئيسي بالنسبة له منذ فترة الآن وهذا التطبيق أفضل كثيرا من التطيقات الأخرى مثل جوجل.  

ويعتبر دوروسي أن هذا التطبيق أكثر أمانا ويحافظ على الخصوصوية، وهو محرك بحث يوفر مستوى إضافي من الخصوصية، ويشتمل على العديد من الميزات، مثل حظر الجهات الخارجية من إضافة الإعلانات، وزيادة التشفير على المواقع التي قمت بزيارتها.
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