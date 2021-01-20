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تكنولوجيا

هواوي تعيد تصميم متجرها AppGallery.. فيديو

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:00 م
AppGallery
AppGallery
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شيماء عبد المنعم
أعادت شركة هواوي Huawei، تصميم متجرها للتطبيقات AppGallery، البديل لمتجر تطبيقات أندرويد "جوجل بلاي"، يأتي التصميم الجديد مع "تنقل محسّن ومحتوى محلي"، كما أنه يسهل على المطورين إنشاء تفاعلات أعمق مع العملاء.


وبحسب ما ذكره موقع "androidheadlines"، يهدف تصميم هواوي الجديد تسهيل العثور على التطبيقات والألعاب الجيدة والأكثر صلة، إلى جانب تصميمات أكبر وأكثر جرأة تحسن تجربة المستخدم بشكل كامل لمتجر التطبيقات.




وأشار أحد المستخدمين من خلال مقطع فيديو لتصميم AppGallery الجديد، شاركه على موقع "تويتر"، إلى أنه يشبه متجر تطبيقات أبل كثيرا.


وقدمت شركة "هواوي" من خلال التصميم الجديد، علامة التبويب المسماة "المتميز" الجديدة بالكامل، التي تعرض تطبيقات وألعاب منتقاة بعناية على شكل بطاقات، والتي ستوفر وصولا مباشرا لتنزيل التطبيقات دون الانتقال أولا إلى الصفحة المخصصة لهذا التطبيق.


وإلى جانب علامتي التبويب المخصصة للتطبيقات والألعاب، يوجد أسفل علامة التبويب "المتميز" علامتي التبويب "الحملات و الهدايا"، حيث تتميز الأولى بالعروض الترويجية، مثل Lucky Draws وعروض استرداد النقود والتحديات، والثانية تمكن المستخدمين من خلالها معرفة المطورين الذين يقدمون خدمات مجانية.


ويتوفر متجر تطبيقات هواوي المعاد تصميمه AppGallery، في جميع أنحاء أوروبا، منها البرتغال وبلجيكا وأيرلندا وسويسرا والنمسا وأوكرانيا وليتوانيا والمجر وليختنشتاين وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وبولندا وتركيا ورومانيا وجمهورية التشيك وبلغاريا والسويد وفنلندا والنرويج والدنمارك.

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