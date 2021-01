هواوي تعيد تصميم متجرها AppGallery.. فيديو

وأشار أحد المستخدمين من خلال مقطع فيديو لتصميم AppGallery الجديد، شاركه على موقع "تويتر"، إلى أنه يشبه متجر تطبيقات أبل كثيرا.

وقدمت شركة "هواوي" من خلال التصميم الجديد، علامة التبويب المسماة "المتميز" الجديدة بالكامل، التي تعرض تطبيقات وألعاب منتقاة بعناية على شكل بطاقات، والتي ستوفر وصولا مباشرا لتنزيل التطبيقات دون الانتقال أولا إلى الصفحة المخصصة لهذا التطبيق.

وإلى جانب علامتي التبويب المخصصة للتطبيقات والألعاب، يوجد أسفل علامة التبويب "المتميز" علامتي التبويب "الحملات و الهدايا"، حيث تتميز الأولى بالعروض الترويجية، مثل Lucky Draws وعروض استرداد النقود والتحديات، والثانية تمكن المستخدمين من خلالها معرفة المطورين الذين يقدمون خدمات مجانية.

ويتوفر متجر تطبيقات هواوي المعاد تصميمه AppGallery، في جميع أنحاء أوروبا، منها البرتغال وبلجيكا وأيرلندا وسويسرا والنمسا وأوكرانيا وليتوانيا والمجر وليختنشتاين وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وبولندا وتركيا ورومانيا وجمهورية التشيك وبلغاريا والسويد وفنلندا والنرويج والدنمارك.

New redesigned Appgallery....is kinda like Apps store wannabe, it's good looking but still🤔 pic.twitter.com/nTp2FFwzR5