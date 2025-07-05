المؤتمر: سندفع بـ25 مرشحا فرديا في انتخابات الشيوخ

اجتمعت غرفة العمليات المركزية للانتخابات بحزب المؤتمر برئاسة أحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب.

واعلنت عن بدء عملها مع غرف العمليات الفرعية في امانات المحافظات لدعم مرشحين الحزب الفردي علي مستوي الجمهورية وان الحزب سوف يدفع بعدد من المرشحين بما يقرب من 25 مرشح موزعين على واقع ١٥ محافظة وسوف يعلن الحزب عن مرشحيه النهائيين عقب غلق باب الترشيح واستيفاء المدة القانونية للاعلان.

غرفة العمليات سوف تعقد عدة اجتماعات خلال الأسبوع الجارى يالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات لاستكمال عمليات الرصد و الاستعداد لدعم مرشحين الحزب.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن تقدم 201 مرشح علي النظام الفردي لخوض انتخابات مجلس الشيوخ علي مستوى الجمهورية، ولم يشهد اليوم الأول أي مرشح علي نظام القوائم.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم رصدها أى معوقات أو صعوبات واجهت الراغبين فى الترشح خلال اليوم الأول، حيث انتظم العمل بلجان تلقى أوراق الترشح منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وذلك بفضل التيسيرات المقدمة من الهيئة قبل انطلاق الماراثون الانتخابي.